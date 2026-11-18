Cecilia Cifuentes es economista de la UC y director del CEF de la U. de los Andes. Foto: Aton.

La economista Cecilia Cifuentes ha esperado más de dos meses para ser votada en Sala del Senado por la falta de acuerdo entre gobierno y oposición y el alto quórum necesario.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se ha consolidado como uno de los organismos públicos más escuchados en el debate económico en el último tiempo. Sus opiniones son constantemente requeridas por el Parlamento en una serie de materias, como la Ley de Presupuestos, la Ley de Reconstrucción, la reforma de pensiones y, en lo más reciente, en la discusión sobre el aumento de los precios de los combustibles y las medidas de contención que legisló -en tiempo récord- el Congreso este lunes.

Por estas razones, el que la institución esté funcionando sin la totalidad de sus consejeros es materia de preocupación en distintos estamentos en el Ejecutivo, Legislativo y entre la comunidad de economistas. Desde el pasado 10 de agosto, con el término del período de Hermann González, el CFA está operando con cuatro de sus cinco consejeros: la presidenta Paula Benavides, el vicepresidente Sebastián Izquierdo, y los consejeros Marcela Guzmán y Joaquín Vial.

El pasado martes 1 de septiembre, el gobierno propuso a la economista Cecilia Cifuentes como nueva consejera de la entidad, nombramiento que debe ser aprobado por el Senado. Todo apuntaba a que el planteamiento se aprobaría sin problemas, pero aquello no ha ocurrido.

De hecho, al día de hoy, el cupo vacante en el CFA cumple 100 días, siendo el tercer lapso más largo desde que el Consejo es autónomo (2019). En 2023, el cupo de Benavides estuvo vacante por 112 días hasta que fue reemplazada por Guzmán, mientras que en 2024 tomó 109 días reemplazar a Aldo Lema por el hoy vicepresidente Izquierdo.

Al día de hoy, el cupo vacante en el CFA cumple 100 días, siendo el tercer lapso más largo desde que el Consejo es autónomo (2019). En 2023, el cupo de Paula Benavides estuvo vacante por 112 días hasta que fue reemplazada por Marcela Guzmán, mientras que en 2024 tomó 109 días reemplazar a Aldo Lema por el hoy vicepresidente Sebastián Izquierdo.

Las razones de la demora

Según fuentes ligadas a la discusión, en el Legislativo valoran el nombre de Cifuentes, especialmente por su rol en la discusión técnica de la reforma previsional y su profundo conocimiento en materias fiscales, pero existe molestia con el Ministerio de Hacienda debido a otro hecho paralelo que ocurrió a la postulación de la economista: la votación de dos cupos de comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En la oposición no gustó que La Moneda insistiera con el nombramiento de Juan Esteban Laval como comisionado, debido a su cercanía con la industria bancaria -era fiscal de la Asociación de Bancos al momento de su postulación- y sus potenciales conflictos de interés.

El Senado aprobó el nombramiento de Laval -quien fue en dupla con la exministra y cercana a la centroizquierda, Macarena Lobos-, pero la jugada del gobierno generó molestia en las huestes opositoras.

Al ser una votación en duplas, rechazar a Laval habría arrastrado también a Lobos.

Por lo mismo, las partes volverán a sentarse a conversar sobre la nominación de Cifuentes en diciembre, una vez superada la tramitación de la Ley de Presupuestos y apostando también a que mejore el clima político, marcado por las discrepancias sobre el erario y el escándalo por las rebajas de condenas visadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y que actualmente lo tienen acusado constitucionalmente por la oposición.

Hoy, La Moneda no tiene los dos tercios de votos necesarios en el Senado para la aprobación de la economista. El quórum requerido es más alto que para los comisionados de la CMF (4/7) e, incluso, para los consejeros del Banco Central (mayoría simple).

Los ejes de la candidata

Cifuentes es economista y magíster en la disciplina de la Universidad Católica. Fue economista en el Banco de Chile y en Libertad y Desarrollo. Desde 2014 es directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School de la Universidad de los Andes.

En su ponencia ante la comisión de Hacienda del Senado el 22 de septiembre, la economista expuso tres ejes: la independencia del CFA, el rol de los consejeros y los desafíos fiscales que enfrenta el país.

Sobre el primer punto, Cifuentes relevó la importancia del rol del Consejo, a quien corresponde resguardar la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, “que es un elemento clave finalmente en el desarrollo económico del país. La sostenibilidad fiscal es finalmente lo que permite que los países puedan crecer y puedan ofrecer y entregar a los ciudadanos en forma sostenible todos los beneficios que entrega el Estado”.

Sobre el rol de los consejeros, Cifuentes destacó que entregan un análisis “técnico no partidista”, que se fundamenta en la teoría fiscal y un “análisis riguroso y serio”, lo que permite tener un debate de mayor calidad en materia de política fiscal.

La especialista hizo suyo el discurso del Consejo respecto de los desafíos que enfrentan las finanzas públicas en Chile, recalcando la situación de “estrés fiscal prolongado” que ha enfatizado el organismo.

“Yo comparto la mirada que ha reiterado el Consejo Fiscal Autónomo respecto a esta situación de estrés fiscal prolongado que tiene Chile y, por lo tanto, creo que una primera meta muy relevante en esta materia de política fiscal es recuperar la credibilidad de la regla fiscal”, señaló.

A juicio de la economista, “llevamos más de una década de deterioro estructural y tenemos ahora una meta de converger a un déficit estructural de 1,5% del PIB en 2030. Es una meta que está desafiada porque con los gastos comprometidos no se logra esa meta y, por lo tanto, todavía queda una senda de ajuste fiscal pendiente”.