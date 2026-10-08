Ricardo Caballero es reconocido con el Premio de Economía Rey de España por su trayectoria
El Banco de España valoró su investigación en crisis financieras, flujos internacionales de capital, activos seguros, desequilibrios globales, política monetaria y las interacciones entre mercados financieros y economía real.
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El economista chileno Ricardo Caballero fue galardonado este jueves con el Premio de Economía Rey de España, como reconocimiento a su trayectoria académica e investigadora.
Cabellero es académico del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, su sigla en inglés) desde el 2000 y su trayectoria se destaca por ser profesor en la Universidad de Columbia y consultor de organismos e instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Reserva Federal de Chicago.
También es fellow de la Econometric Society y de la American Academy of Arts and Sciences, distinciones reservadas a investigadores con contribuciones excepcionales a la ciencia económica.
“Especialista en macroeconomía, finanzas y economía internacional, su investigación se ha centrado en crisis financieras, flujos internacionales de capital, activos seguros, desequilibrios globales, política monetaria y las interacciones entre mercados financieros y economía real”, destacó el Banco de España.
Además, señaló que “el jurado ha valorado tanto su trayectoria académica y sus aportaciones a estos campos como su influencia en otros macroeconomistas, con más de 40.000 citas académicas”.
Así, destacaron entre sus contribuciones más destacadas se encuentran la teoría de la escasez global de activos seguros, el análisis de los desequilibrios globales y de los tipos de interés persistentemente bajos, así como el desarrollo de la denominada risk-centric macroeconomics, un marco para entender crisis financieras, recesiones y episodios de inestabilidad macroeconómica.
El premio, que es bienal, tiene una dotación económica de 72.000 euros y el ganador también recibe una réplica de la obra “Mercurio”, del escultor Francisco López Hernández
El decano de Economía de la Universidad Católica, José Miguel Sánchez, resaltó la trayectoria de Caballero -economista y magíster en la disciplina por la UC-, en particular por su trabajo sobre crisis financieras y flujos de capital.
“Este premio destaca a un economista chileno que ha influido en cómo el mundo entiende y enfrenta las crisis, y que refleja la calidad de la formación que entregamos en la facultad", señaló.
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