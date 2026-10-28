Sergio Urzúa advierte en Enade que es necesario un crecimiento de 3,7% para que no suba el desempleo, pero pone énfasis en el cambio demográfico
En este contexto, el profesor de la Universidad de Maryland acusó que podría haber un déficit de 59 mil trabajadores entre 2040 y 2050.
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Como parte del segundo bloque del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2026, el economista Sergio Urzúa abordó la crisis del mercado laboral, cuya tasa de desempleo se ubica hoy en 9,6%.
El académico de la Universidad de Maryland expuso que mientras que en el 2014 se necesitaba un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3% para que no aumente el número de desocupados, hoy la cifra subiría a 3,7%.
“Por lo tanto, las metas que está imponiendo el gobierno no son solamente ambiciosas en este contexto, sino que estamos hablando de metas que son condiciones necesarias”, señaló.
Acerca de qué pasó para llegar a esto en la economía nacional, Urzúa apuntó: “Errores de legislación habilitados por la sordera de muchos que apoyaron desde distintos ángulos -no solamente la política, sino también el mundo empresarial- muchos de los cambios que se hicieron. Estaban equivocados y se alertaron, y están frenando el crecimiento económico y el empleo”.
No obstante, el economista advirtió que el crecimiento no será suficiente ya que se sumará el cambio demográfico a la ecuación. “Lo que me preocupa es otro shock que se está incubando en Chile y que tiene grandes efectos”, afirmó.
Así, indicó que en los últimos 15 años se pasaron de cerca de 251 mil nacimientos a 147 mil, lo que definió como “un desplome gigantesco” y que cuyas consecuencias aún no se dimensionan, por lo que advirtió que Chile se quedará sin trabajadores antes de quedarse sin empleos.
Y mientras que el peak de la fuerza de trabajo potencial -es decir, en rango de 15 y 64 años- será en 2034 y de ahí empezaría a caer para que finalmente, en 2045 serán un tercio de la que existe hoy.
En este contexto, acusó que podría haber un déficit de 59 mil trabajadores entre 2040 y 2050. E incluso, la falta de trabajadores podría darse con crecimiento, indicó el economista.
“Cuando miramos las proyecciones y decimos si la economía crece 0,5% este año deberían crearse 114 mil empleos, de acuerdo, pero es con las cifras antiguas. Si ustedes creen que creciendo en un 3% se pueden crear cerca de 200 mil empleos, ojalá, crucemos los dedos. Sí, pero con las cifras antiguas y no con las nuevas”, explicó.
De esta manera, precisó que “esta tendencia cambia todo y es un problema estructural que va a sufrir no solamente Chile, toda América Latina”.
Gastar el doble en cada niño
A pesar de este panorama, Urzúa precisó que hay un lado optimista y si bien habrán menos personas, habrá más tecnología y “es posible que sea la solución”.
De esta manera, lo calificó como “el desafío urgente para el sector privado: cambiar el switch y ver esto como una oportunidad y todas las implicancias que esto significa”.
Por lo que hizo un llamado a la inversión de talento para las próximas generaciones, considerando que en 2041 habrá la misma cantidad de población pero con cerca de un millón y medio de niños y jóvenes.
“Vamos a tener la mitad de los niños y vamos a tener inercia presupuestaria por harto rato, porque no vamos a estar gastando menos en educación porque políticamente y socialmente eso no flota”, explicó, agregando que de mantenerse el mismo presupuesto de hoy al 2040 se podría gastar 74% más por niño y de aumentarlo, podría llegar a 134% más por cada uno. Así, se podría llegar a invertir el doble en cada uno.
El economista instó a “hacer duelo, reparar los daños, mirar adelante los próximos 15 años, entendiendo que va a ser extremadamente difícil y por lo mismo, invertir en la gente y cambiar la lógica que hemos visto”.
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