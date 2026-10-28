La oposición sube la presión contra Rabat y anuncia presentación de una acusación constitucional por las rebajas de penas

La presidenta del FA, diputada Gael Yeomans, indicó que “estamos convencidos que un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso y vamos a trabajar seriamente en la construcción de esos argumentos, porque creemos que el ministro debe salir de su cargo y asumir su responsabilidad”.

“Fuera Rabat”. Esa consigna se leía en varios carteles que portaban distintos diputados de oposición al momento en que la presidenta del Frente Amplio, diputada Gael Yeomans, anunciara este miércoles la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de condenas a 56 personas condenadas por delitos sexuales y de derechos humanos.

Luego de una tensa sesión especial en la Sala de la Cámara de Diputados, en donde Rabat explicó el sistema que se aplicó para firmar los polémicos decretos y que están trabajando con iniciativas legales para que dicha situación no se repita, la oposición no quedó conforme y avanzó en un libelo que será presentado en los próximos días.

Así, el titular de Justicia será el primer ministro del gobierno de José Antonio Kast que enfrentará una destitución ante el Parlamento.

Yeomans señaló que “hay inconsistencias flagrantes del ministro de Justicia, que quedaron en evidencia y que además se aprobó un proyecto de acuerdo en que como oposición le pedimos la renuncia formal al Presidente de la República del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del subsecretario de Justicia, Luis Silva”.

Explicó que “lo que había que hacer era proteger a los niños, esa era su principal obligación, pero lamentablemente los 56 decretos que sacaron y que hasta ahora conocemos, porque pueden haber más, vulneraron los derechos de los niños, hay agresores sueltos por el error garrafal que cometieron y que es imperdonable”.

La parlamentaria indicó que “es por esa razón que hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional, porque estamos convencidos que un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso y vamos a trabajar seriamente en la construcción de esos argumentos, porque creemos que el ministro debe salir de su cargo y asumir su responsabilidad”.

Yeomans planteó que “si Presidente insiste en ratificarlo en su cargo, es nuestra obligación ejercer todas las herramientas de fiscalización y eso es lo que vamos a hacer”.

En tanto, la diputada del PC, Daniela Serrano, complementó con que “primero establecimos un plazo de 48 horas para que el gobierno entregara los decretos, eso no se cumplió y el ministro no dio hoy una respuesta a la Cámara y por eso vamos a impulsar una AC. Hay que buscar la responsabilidad política hasta el final, porque sabemos que cuando este gobierno saca a los ministros los pone de asesores en el segundo piso”.

Rabat: He cumplido la ley

El ministro Rabat, luego de participar en la sesión especial de la Cámara de Diputados, sostuvo que “este fue un ejercicio democrático en donde hemos expuesto nuestros argumentos. Agradezco profundamente la sesión, puesto que me voy con el convencimiento de haber cumplido con la Constitución y con la ley”.

Agregó que durante la sesión, que se extendió por dos horas, “no se me ha reprochado ni una sola infracción de ley, ni una sola infracción de la Constitución” y dijo contar con la confianza del Presidente para avanzar en los cambios legales para impedir que otras personas condenadas por delitos sexuales contra menores vuelvan a acceder a estos beneficios de rebajas de sus condenas.

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Difícil panorama para el Ejecutivo

Desde el gobierno han señalado que por ahora no existe una decisión para sacar de su cargo a Rabat y él es el encargado de enfrentar el problema y darle una solución. Kast les entregó su respaldo a inicios de semana y cualquier cambio o ajuste en el equipo de ministros está pensado en principio, para diciembre o enero e incluiría a otras carteras.

Sin embargo, dependiendo del avance de la AC y el clima del debate político, fuentes de gobierno sostienen que seguir sin el control de la agenda pública y dando explicaciones por este tema es un desgaste que en algún momento debe terminar y todos coinciden en que al final “el Presidente es quien tiene la última palabra”.

Tensa sesión

Más temprano, la sesión especial en la Sala de la Cámara estuvo marcada por fuertes cruces, gritos y aplausos de los distintos partidos. Mientras la oposición reafirmó que el ministro debía responder, el oficialismo aseguró que tanto el gobierno de Kast como Rabat habían dado la cara y las acusaciones de la otra bancada no eran más que hipocresía.

“Atacaron al ex ministro (José Antonio) Gómez por negarse a firmar los decretos y hoy día critican al ministro Rabat, por su intermedio, por hacer lo contrario”, planteó el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno.

En ese sentido, afirmó: “En resumidas cuentas, no solamente son hipócritas, sino que también profundamente incompetentes”.

Su intervención también provocó un tenso choque con el diputado independiente del PPD, Jaime Araya, quien se levantó de su asiento en respuesta a la interpelación del diputado Moreno, quien le preguntó respecto a por qué tenía en su poder un decreto de carácter reservado a la hora de exponer.

De esa forma, las intervenciones se caracterizaron por un constante pimponeo. Mientras los diputados de oposición repetían que Rabat debía renunciar, desde el otro lado insistían en que ante hechos similares no se solicitaron remociones de ministros en gobiernos anteriores.

“La izquierda volvió a recuperar la voz”, indicó Moreno, mientras el diputado Luis Sánchez (Republicanos) planteó que “la izquierda quiere cuestionar a otros por aplicar las mismas leyes que ellos escribieron, las escribieron de su propia mano. Ese es el show hipócrita del día”.

En esa línea, el oficialismo aseveró que fue la institucionalidad la que falló, no Rabat, y ofrecieron “reformas legislativas y profundas al Poder Judicial”.

“Pedir la cabeza del ministro hoy no resuelve nada, de hecho obstaculiza”, señaló el diputado del Partido Republicano, Benjamin Lorca.

El punto más álgido de la jornada ocurrió cuando llegó la hora de votar un proyecto de resolución que pedía a Kast solicitar la salida de Rabat y del subsecretario de Justicia, Luis Silva. Esto, ya que el ministro de Justicia había abandonado la Sala. Al respecto, las críticas de los parlamentarios de oposición no se hicieron esperar, quienes exigieron que volviera a ingresar a la Sala.

“Nosotros le pedimos gentilmente que le diga al ministro que vuelva a esta sesión, se siente y deje de actuar como un cobarde”, indicó el diputado Daniel Manouchehri (PS).

No obstante, el secretario de la Cámara Baja citó el artículo 76, señalando que, si bien era obligatoria la concurrencia del ministro a exponer durante la discusión, no era necesario que estuviera presente en la votación. Así, se dio por finalizada la discusión y se continuó con la votación que cerró con cinco mociones aprobadas.