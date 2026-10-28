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La oposición sube la presión contra Rabat y anuncia presentación de una acusación constitucional por las rebajas de penas

La presidenta del FA, diputada Gael Yeomans, indicó que “estamos convencidos que un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso y vamos a trabajar seriamente en la construcción de esos argumentos, porque creemos que el ministro debe salir de su cargo y asumir su responsabilidad”.

Por: Rodolfo Carrasco y Analía Ortega

Publicado: Miércoles 28 de octubre de 2026 a las 18:09 hrs.

justicia gobierno anterior acusación constitucional
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ayer en la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ayer en la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados

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