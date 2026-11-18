Unicornio mexicano Kavak logra la rentabilidad en Chile y define su próxima etapa de expansión a regiones
La firma automotriz inauguró un nuevo centro de 8.000 metros cuadrados en Santiago, que aumentará en más de 40% su capacidad operativa. Valparaíso y O'Higgins serán sus primeros destinos fuera de la capital.
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Menos de cuatro años le tomó a Kavak llegar a la rentabilidad en Chile. La plataforma mexicana de compraventa de autos seminuevos informó que su operación local alcanzó dicho hito y que, con las cifras como respaldo, prepara su expansión fuera de la Región Metropolitana a partir de 2027.
El anuncio coincidió con la apertura del Hub Vespucio Norte, un recinto de 8.000 metros cuadrados con capacidad para más de 350 vehículos. Según la compañía, la nueva sede eleva en más del 40% su capacidad operativa en el país y concentra en un solo lugar la compra, venta, inspección, postventa y gestión documental. Con este paso, la firma suma más de 10 puntos operativos en Santiago.
“Llevamos más de cuatro años en Chile y el abrir un espacio de esta escala es una señal concreta de nuestra apuesta por el mercado chileno”, señaló el country manager de Kavak Chile, Iván Bence.
“La apertura del Hub Vespucio Norte es un paso más para seguir fortaleciendo una alternativa formal, segura y tecnológica. Hemos logrado consolidar nuestro modelo de negocios frente a un mercado informal que aún genera temor e incertidumbre en las calles, y estamos listos para nuestro próximo capítulo de crecimiento”, agregó.
Financiamiento de compras
La expansión también coincide con un aumento en el uso de financiamiento entre sus clientes.
En el primer semestre de este año, el 50% de las compras realizadas en la plataforma incluyó crédito, frente al 34% registrado en 2025. Entre los clientes de 18 a 23 años, la proporción aumenta a 58%.
“Nuestra misión de fondo es democratizar el acceso al auto”, enfatizó Bence. “Al integrar soluciones de financiamiento seguro en un mismo lugar, estamos derribando las barreras económicas que tradicionalmente marginaban a los consumidores. Nuestro objetivo es que miles de personas puedan acceder a un vehículo de calidad, sin fricciones y sin los riesgos de la calle, mejorando así su calidad de vida”.
Los planes para 2027
Tras consolidar su operación en Santiago, Kavak proyecta iniciar su expansión regional en 2027, con las regiones de Valparaíso y O'Higgins como primeros destinos.
La compañía busca aprovechar la capacidad operativa alcanzada en la capital para extender su presencia física a nuevos mercados, aunque no entregó detalles sobre los montos de inversión, el número de instalaciones previstas ni las fechas específicas de apertura.
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