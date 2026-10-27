Cámara despacha a ley el primer proyecto minero de Kast: elimina la patente progresiva y posterga pago de 2026

La iniciativa mantiene la patente general en 0,4 UTM por hectárea, fija una rebajada de 0,1 UTM y amplía las causales para que pequeños y medianos productores accedan a ella.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que simplifica el régimen de patentes mineras, el primero de carácter minero del gobierno del Presidente José Antonio Kast, con lo que la iniciativa quedó despachada a ley.

El texto, ingresado al Congreso en mayo, elimina el cobro progresivo de las patentes y mantiene el valor de la patente general en 0,4 UTM por hectárea. Además, establece una patente rebajada de 0,1 UTM y amplía las causales para que pequeños y medianos productores puedan acceder a ella.

La norma también posterga hasta el 28 de febrero de 2027 el pago de las patentes correspondientes a 2026 en todo el país, lo que pospone la realización de los remates.

El proyecto incorpora una nueva causal por exploración, con el objetivo de que el productor no tenga que presentar los mismos documentos todos los años. Asimismo, extiende el beneficio a arrendatarios y a quienes exploten legítimamente la mina, y no solo a los concesionarios.

La rebaja se mantendrá mientras el proyecto cuente con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente o esté en proceso de evaluación ambiental.

DANIEL MAS, BIMINISTRO DE ECONOMÍA Y MINERÍA. “El amplio consenso que ha generado este proyecto de ley (...) Refleja que existe un diagnóstico compartido: Chile necesita una pequeña y mediana minería vigorosa para desplegar todo su potencial minero”.

Régimen especial para la pequeña minería

La iniciativa reemplaza el actual artículo 142 ter por un régimen especial para titulares de hasta 500 hectáreas que desarrollen trabajos mineros y estén empadronados en Enami u otro poder de compra. Estos productores podrán acceder a la patente rebajada y, una vez acreditados los requisitos, mantendrán el beneficio por cinco años.

En cuanto a la rebaja especialísima del artículo 142, el texto elimina la exigencia de acreditar servidumbres. También amplía la superficie cubierta de 100 a 150 hectáreas para pequeños productores, y de 50 a 100 hectáreas para la minería artesanal. El período del beneficio pasa de dos a cinco años.

Por último, el proyecto corrige dificultades prácticas en el procedimiento de remate por no pago de patentes.