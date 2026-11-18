Gianluca Palumbo aseguró que el Coordinador ya propuso al regulador tres servicios complementarios que podrían ayudar a la seguridad del sistema y que es determinante tomar una decisión, apuntando al "costo de la indecisión".

Con miras a tener un sistema eléctrico más seguro y fiable, en medio de una fuerte irrupción de las baterías y de energía renovable, el CEO de Enel Chile, Gianluca Palumbo, instaló sobre la mesa la necesidad de avanzar en la definición de nuevos servicios complementarios como el de inercia y licitaciones de consensadores síncronos.

Eso sí, la firma de capitales italianos puso foco en uno que es parte relevante para su quehacer, el "grid-forming", el cual está integrado en sus futuros proyectos de almacenamiento.

Enel Chile tiene 0.2 GW de baterías (El Manzano, Don Humberto y La Cabaña) y otros 0,6 GW en construcción (Las Salinas, Valle del sol, Azabache y Finis Terrae). Así, a 2028, la compañía tendría 0,8 GW, cuadriplicando la capacidad BESS.

Por esto, si bien las iniciativas que integran la tecnología "grid-forming" aún no están funcionando, Palumbo ya en la conferencia por los resultados del tercer trimestre de la firma planteó su preocupación.

Un sistema más fiable requiere tecnología e inversión, además de un cambio regulatorio, planteó el ejecutivo.

"Nuestra decisión de invertir en tecnología de 'grid-forming' refleja nuestra convicción de que la fiabilidad del sistema cobrará cada vez más importancia a medida que Chile avance hacia una matriz de generación con mayor presencia de energías renovables", sostuvo en dicha cita.

Y remarcó: "Conforme Chile transita hacia una matriz de generación con una mayor proporción de energía renovable, el marco de mercado también deberá evolucionar para reconocer el conjunto más amplio de servicios necesarios para mantener la estabilidad y la seguridad del sistema".

El punto fue instalado este miércoles en el marco del Summit de Transformación Energética de El Mercurio. En su intervención, reconoció que, mientras el costo de las baterías ha bajado, la tecnología ha mejorado, por lo que la duración de esta es más amplia y además han alcanzado una gran penetración. De ahí que -remarcó- "seguir trabajando en la descarbonización se debe hacer de manera inteligente".

Palumbo indicó que el sistema eléctrico debe acompañar de manera que se puedan fomentar nuevos servicios que permitan compensar lo que entrega la generación convencional. Según explicó, esto se puede hacer de varias formas, como -por ejemplo- con tecnología más madura como son los condesandores síncronos. Eso sí, dijo, "necesita de una inversión en el tiempo y claramente se necesita con un cambio regulatorio".

En concreto, profundizó en torno al "grid forming": "Hay una norma técnica que lo establece, pero lamentablemente no tenemos una remuneración de esto, entonces seguimos en una dirección y pero no tenemos la consecuencia de esto", dijo.

Y sinceró: "La paciencia, la tenemos; la pasión, la tenemos. Falta un poquito de determinación y de sentido de urgencia (...) Hay servicios complementarios que se pueden fomentar y también el Coordinador ya propuso al regulador tres servicios complementarios que podrían ayudar a la seguridad del sistema y es determinante tomar una decisión, porque acá hay un costo, el costo de la indecisión".