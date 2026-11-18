CEO de Enel Chile pide remunerar los servicios que le dan estabilidad a la red eléctrica
Gianluca Palumbo aseguró que el Coordinador ya propuso al regulador tres servicios complementarios que podrían ayudar a la seguridad del sistema y que es determinante tomar una decisión, apuntando al "costo de la indecisión".
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Con miras a tener un sistema eléctrico más seguro y fiable, en medio de una fuerte irrupción de las baterías y de energía renovable, el CEO de Enel Chile, Gianluca Palumbo, instaló sobre la mesa la necesidad de avanzar en la definición de nuevos servicios complementarios como el de inercia y licitaciones de consensadores síncronos.
Eso sí, la firma de capitales italianos puso foco en uno que es parte relevante para su quehacer, el "grid-forming", el cual está integrado en sus futuros proyectos de almacenamiento.
Enel Chile tiene 0.2 GW de baterías (El Manzano, Don Humberto y La Cabaña) y otros 0,6 GW en construcción (Las Salinas, Valle del sol, Azabache y Finis Terrae). Así, a 2028, la compañía tendría 0,8 GW, cuadriplicando la capacidad BESS.
Un sistema más fiable requiere tecnología e inversión, además de un cambio regulatorio, planteó el ejecutivo.
En concreto, profundizó en torno al "grid forming": "Hay una norma técnica que lo establece, pero lamentablemente no tenemos una remuneración de esto, entonces seguimos en una dirección y pero no tenemos la consecuencia de esto", dijo.
Y sinceró: "La paciencia, la tenemos; la pasión, la tenemos. Falta un poquito de determinación y de sentido de urgencia (...) Hay servicios complementarios que se pueden fomentar y también el Coordinador ya propuso al regulador tres servicios complementarios que podrían ayudar a la seguridad del sistema y es determinante tomar una decisión, porque acá hay un costo, el costo de la indecisión".
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