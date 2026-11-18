El ejecutivo también se incorporará al ESE Business School de la Universidad de los Andes. Respecto de su reemplazante, la compañía ligada al grupo Matte aún no informa quién asumirá el cargo.

Softys, compañía ligada al grupo Matte, comunicó la salida de su director corporativo de Finanzas y Administración, Felipe Arancibia, quien dejó la empresa tras más de ocho años en el cargo, luego de asumir en abril de 2018.

El ejecutivo estuvo en funciones en la compañía hasta el 15 de noviembre, y se incorporará al ESE Business School de la Universidad de los Andes y asumirá como director de Vinson Consulting.

Según la compañía, durante sus años en Softys, Arancibia participó en decisiones de inversión y en procesos de adquisición e integración de nuevos negocios, en medio de la expansión regional.

Respecto de su reemplazante, Softys aún no informa quién asumirá la dirección corporativa de Finanzas y Administración.