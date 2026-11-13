Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Puerto Valparaíso y TPS despejan el camino para el fin de la concesión del Terminal 1 en 2029

El entendimiento entre la estatal y la concesionaria define el valor residual de las inversiones del Nuevo Proyecto Opcional. Además, compromete la disponibilidad de equipos esenciales una vez que termine el contrato.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 13 de noviembre de 2026 a las 19:55 hrs.

Valparaíso puertos Concesiones
Puerto Valparaíso y TPS despejan el camino para el fin de la concesión del Terminal 1 en 2029

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

DF Video

VER MÁS

Todos

Podcast

Video

Contenido reciente

VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete