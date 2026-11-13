Puerto Valparaíso y TPS despejan el camino para el fin de la concesión del Terminal 1 en 2029
El entendimiento entre la estatal y la concesionaria define el valor residual de las inversiones del Nuevo Proyecto Opcional. Además, compromete la disponibilidad de equipos esenciales una vez que termine el contrato.
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Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) y Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) suscribieron un acuerdo que resuelve diferencias en torno al contrato de concesión del Terminal 1, vigente hasta el 31 de diciembre de 2029. El acuerdo también fija condiciones para resguardar la continuidad operacional del frente y su transición hacia el próximo período de concesión.
El entendimiento fue formalizado mediante escritura pública, luego de obtener las autorizaciones correspondientes, según informaron las partes.
Entre las materias abordadas figuran aspectos vinculados a la operación del terminal, el equilibrio económico del contrato y la valorización de las inversiones realizadas por TPS durante la actual concesión.
En este último ámbito, EPV y TPS acordaron la determinación definitiva del valor residual de las inversiones que la concesionaria ejecutó con motivo del denominado Nuevo Proyecto Opcional, conforme a las condiciones establecidas en el contrato de concesión. El comunicado no precisó el monto.
Equipos tras el término del contrato
La modificación contractual que forma parte del acuerdo contempla, además, que EPV asegure la disponibilidad de los equipos esenciales para la continuidad de la operación del terminal una vez concluida la concesión.
De esta forma, según las partes, el acuerdo otorga certeza sobre las condiciones de término de la concesión, asegura la continuidad operacional del Terminal 1 y facilita el paso hacia el siguiente período de concesión.
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