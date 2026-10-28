Acción de matriz de Google se desploma más de 11% tras reportar mayor gasto en la nube de lo esperado

La compañía reportó un flujo de caja libre negativo de US$ 9.070 millones, mientras los ingresos de Google Cloud se duplicaron a US$ 30.710 millones en el tercer trimestre.

Alphabet informó este miércoles de un gasto de efectivo superior al previsto por los analistas, debido a las importantes inversiones que está realizando para ampliar la capacidad de su negocio en la nube, lo que provocaba una caída de sus acciones de más del 6% en las operaciones tras el cierre del mercado regular.

La empresa reportó un flujo de caja libre negativo de US$ 9.070 millones, que se compara con la estimación de los analistas de 36 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG.

Los ingresos de Google Cloud se duplicaron con creces, a US$ 30.710 millones en el tercer trimestre, finalizado en septiembre, frente a la estimación promedio de los analistas, que apuntaba a un aumento del 95,1%, a US$ 29.570 millones.

El tercer mayor proveedor de servicios en la nube del mundo, detrás de Amazon Web Services y Azure de Microsoft, ha seguido ampliando sus compromisos con las empresas, respaldado por acuerdos plurianuales de infraestructura de nube e inteligencia artificial en los sectores de la ciberseguridad, comercio minorista y servicios financieros.

Los resultados subrayan la posición de Alphabet como principal beneficiario del creciente gasto empresarial en IA, lo que alivia en parte las preocupaciones de los inversores de que los enormes gastos de capital en capacidad informática puedan superar el aumento de los ingresos a corto plazo.

El interés de las empresas por el entrenamiento y la inferencia de IA basados en la nube se ha mantenido fuerte durante el año, lo que tiene ocupados los centros de datos y ha impulsado a los principales proveedores de servicios en la nube a acelerar el despliegue de infraestructuras.

Se prevé que Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta gasten conjuntamente más de US$ 700.000 millones en 2026 para ampliar la presencia de los centros de datos de IA, los chips y la capacidad de redes de alto rendimiento.

El rendimiento superior de Google Cloud se da en un momento en que los hiperescaladores se enfrentan a diversos grados de limitaciones de capacidad, lo que sitúa a Alphabet en una buena posición para captar cuota de mercado entre las empresas que migran sus cargas de trabajo de IA a la nube.

Las iniciativas propias de Alphabet en materia de IA también han supuesto un impulso, y la adopción de su suite de modelos Gemini se ha extendido al software empresarial y a las plataformas para desarrolladores durante el trimestre analizado.

La integración de la empresa con el ecosistema de Apple para potenciar las capacidades de IA basadas en la nube ha seguido respaldando el mayor alcance del ecosistema de Alphabet.