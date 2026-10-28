Microsoft informa alza en las ventas de su servicio en la nube que demuestra la rentabilidad de la IA

Las ventas de Azure saltaron 48% a US$ 33.200 millones y los ingresos ligados a OpenAI alcanzaron US$ 10.000 millones, cerca del 11% de la facturación total de la compañía.

Microsoft registró ingresos por servicios en la nube mejores de lo esperado, lo que sugiere que la compañía continúa cosechando los beneficios de su enorme inversión en inteligencia artificial.

Las ventas de Azure, la división de computación en la nube que recibe gran atención, crecieron un 48% hasta alcanzar los US$ 33.200 millones durante el trimestre que finalizó en septiembre, según informó la compañía en un comunicado el miércoles.

Los ingresos totales aumentaron un 19% hasta los US$ 92.300 millones. Los analistas esperaban un crecimiento de las ventas del 44% en Azure y un crecimiento de los ingresos totales del 17%.

El mayor fabricante de software del mundo está intentando monetizar la inteligencia artificial mediante la venta de aplicaciones para el entorno laboral con IA, así como el acceso a modelos a través de Azure. Durante años, el negocio se ha visto frenado por la escasez de capacidad de procesamiento. Microsoft ha emprendido un ambicioso plan de construcción para reforzar su flota de centros de datos, pero se enfrenta a una creciente presión por parte de los inversores para demostrar que la enorme inversión está justificada.

Las acciones subieron cerca de un 2,5% en las operaciones posteriores al cierre, tras haber cerrado a US$ 531,01. Las acciones de Microsoft habían ganado un 36% desde que presentó sus últimos resultados el 29 de julio.

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Los gastos de capital -un indicador clave del gasto en centros de datos- aumentaron un 30 % hasta alcanzar los US$ 45.200 millones en el trimestre. Esta cifra es inferior a la prevista debido a los retrasos en la entrega de cierta capacidad de nube de terceros, según declaró Jonathan Neilson, director de relaciones con los inversores, en una entrevista.

Wall Street está cada vez más preocupado por el enorme gasto en inteligencia artificial, especialmente en lo que respecta a costosos centros de datos. Meta Platforms Inc. sufrió un duro golpe por parte de los inversores la semana pasada tras anunciar que destinaría aún más dinero a infraestructura de IA.

Microsoft "sigue teniendo el enfoque más responsable" en cuanto al gasto, dijo Gil Luria, analista de DA Davidson, en una entrevista en Bloomberg TV.

El lunes, Microsoft anunció que ofrecería indemnizaciones por despido voluntario a 60.000 empleados, aproximadamente una cuarta parte de su plantilla. El mayor fabricante de software del mundo ha despedido a decenas de miles de trabajadores en los últimos años, debido a que la inversión en inteligencia artificial ha reducido los presupuestos en otras áreas de la empresa.

Microsoft anunció que los ingresos procedentes de acuerdos comerciales con OpenAI, incluidos los pagos por participación en los ingresos que la compañía de software recibe de su socio estratégico, ascendieron a US$ 10.000 millones durante el trimestre. Esto representa aproximadamente el 11% de las ventas totales de Microsoft, frente al 7% de los ingresos del ejercicio fiscal de la compañía, que finalizó en junio.

El beneficio por acción del primer trimestre, excluyendo algunos elementos, fue de US$ 4,89, en comparación con una estimación promedio de US$ 4,72.

Las ventas del paquete de productos para el lugar de trabajo que incluye Office alcanzaron los US$ 27.800 millones, frente a la estimación media de los analistas de US$ 27.500 millones. La compañía no proporcionó una cifra actualizada de usuarios de pago para Copilot, su asistente de IA estrella, que contaba con unos 30 millones de usuarios hace tres meses.