La Fed mantiene las tasas sin cambios y Warsh prevé una aceleración del crecimiento de EEUU en el tercer trimestre

La decisión dejó los tipos en un rango de entre el 3,75% y el 4%, incluso después de que los datos de inflación de septiembre resultaran más elevados de lo previsto producto de la guerra con Irán.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió mantener la tasa de interés sin cambios este miércoles, en un rango de entre el 3,75% y el 4%, incluso después de que los datos de inflación de septiembre resultaran más elevados de lo previsto producto de la guerra con Irán.

Además, los funcionarios del centra estadounidense mejoraron su evaluación de la economía doméstica, al señalar en el comunicado posterior a la reunión que la actividad se expande a un “ritmo fuerte”, una expresión que, en el lenguaje de la institución, supone una valoración más favorable que el calificativo de “sólido” utilizado en sus comunicados anteriores.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, ahondó al respecto en su rueda de prensa de esta tarde. “El tercer trimestre parece haber traído un avance aún más rápido, impulsado por un gasto de los consumidores saludable, que probablemente supere el 3% de crecimiento, y la inversión empresarial, que probablemente aumente a una tasa de dos dígitos”, señaló.

En los primeros dos trimestres del año, el Producto Interno Bruto (PIB) de la primera economía mundial avanzó 2,5% y 2,2%, respectivamente.

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La pausa en el ciclo de endurecimiento de la política monetaria también ofrecería un respiro a Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato de la próxima semana, mientras su Partido Republicano lucha por superar las preocupaciones de los votantes sobre el aumento de los costes y la asequibilidad.

De todas maneras, el endurecimiento de la política monetaria podría tener un nuevo capítulo en la reunión del último mes del año. “Prevemos que la Reserva Federal reanudará las subidas de tipos de interés en diciembre”, declaró a Financial Times la directora global de renta fija de Goldman Sachs Asset Management, Kay Haigh.

Por su parte, el head of research de XTB, Ignacio Mieres, destacó que la reacción del mercado, incluyendo un debilitamiento del dólar, “sugiere que el mercado mantiene su escenario base de un movimiento de tasas en diciembre”.

Inflación

Los últimos datos de inflación apuntan a presiones inflacionarias persistentes en toda la economía. Los precios al consumidor aumentaron en septiembre a su ritmo más rápido en cinco meses, y un indicador de la inflación subyacente subió más de lo esperado. Posteriormente, los datos mostraron que los precios al productor aumentaron en septiembre a su ritmo más rápido en más de cuatro años. Si bien Warsh se ha mostrado reacio a comentar sobre sus perspectivas de política monetaria, es probable que se le pregunte cómo él y sus colegas interpretan los datos más recientes.

Algunos altos funcionarios de la Fed aprovecharon los días previos a la reunión para rechazar las expectativas de una subida de tipos este mes.

El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declararon en discursos separados hace aproximadamente un mes que creen que el banco central tiene tiempo para evaluar la economía antes de considerar otra subida de tipos. Posteriormente, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, afirmó que los funcionarios tienen cierta flexibilidad en cuanto a los plazos y que no es necesario endurecer la política monetaria en reuniones consecutivas.

Warsh se ha mantenido al margen de dar pistas, reiterando su preferencia por no ofrecer información sobre las previsiones de los funcionarios respecto a las tasas de interés. Aprovechó una aparición en Bangkok a principios de este mes para enfatizar que no prejuzga el resultado de ninguna reunión.

“No creo que sea apropiado decir ahora lo que podría hacer en las reuniones que tenemos programadas para este año”, declaró en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional. “Es un nuevo capítulo en la Reserva Federal, y ya no nos dedicamos a eso”.