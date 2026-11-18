Los responsables de la política monetaria estadounidense citaron la demanda asociada a la inteligencia artificial como una “fuente importante de riesgo inflacionario”.

Las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, su sigla en inglés) -que se llevó a cabo el 27 y 26 de octubre- mostraron que los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) ven necesarios nuevos aumentos de tasas de interés para frenar la inflación.

En particular, el FOMC decidió por diez votos contra dos mantener las tasas de interés entre 3,75% y 4%, con el objetivo de “acumular información adicional, lo que ayudaría a determinar la postura política adecuada para garantizar que la inflación vuelva a la meta del 2% del Comité en el plazo previsto”, según consignan las actas.

Las únicas que votaron en contra fueron la gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, quienes consideraron necesario elevar las tasas en 25 puntos base para contener la inflación.

La inflación subyacente -una medida a la cual la Fed presta espacial atención- avanzó un 0,3% el mes pasado, mismo aumento que había presentado en septiembre y manteniéndose por sobre el objetivo del 2% del banco central estadounidense.

La presión del conflicto entre Estados Unidos e Irán que encareció los precios de la energía, junto con la demanda relacionada con la inteligencia artificial (IA) obligaron a la Fed a realizar la primera alza de tasas de interés desde 2023 en septiembre de este año, rango que el Comité Federal de Mercado Abierto optó por no modificar en su última reunión.

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Precisamente, los responsables de la política monetaria citaron la demanda asociada a esta tecnología como una “fuente importante de riesgo inflacionario”. Según indicó el documento, “la mayoría de los participantes observaron que la deuda relacionada con la IA había crecido rápidamente y que gran parte de este crecimiento se había producido a través de estructuras de financiación complejas y opacas”.

En términos generales, “casi todos los participantes consideraron que, según sus perspectivas base para la inflación y el mercado laboral, una mayor acción para elevar el rango objetivo de la tasa de los fondos federales... probablemente sería apropiada (...)”.

Así, los mercados ya prevén un nuevo incremento de un cuarto de punto porcentual en la próxima reunión del FOMC programada para el 8 y 9 de diciembre, de acuerdo con FedWatch del CME Group, con una alta probabilidad de dos aumentos adicionales en 2027.

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Nuevos pronósticos

En este contexto, Bank of America (BofA) modificó su pronóstico y estimó que la Fed realizará tres aumentos consecutivos, abarcando las reuniones de diciembre, enero y marzo, hasta alcanzar un rango del 4,5% al 4,75% de tasas de interés.

En su reporte, la entidad financiera señaló que la Fed “parece estar aún más rezagada a la curva de inflación, ya no tiene el lujo de aumentar a un ritmo trimestral”, debido a que los últimos datos de inflación “no ayudaron a justificar un ciclo de aumentos graduales y espaciados” para el banco central estadounidense.

La ausencia de un “acuerdo creíble” en Medio Oriente o una “implosión de la narrativa de inteligencia artificial (IA)” hacen que los riesgos se inclinen hacia condiciones aún más restrictivas, de acuerdo con BofA.

Un aumento en la inflación salarial o reajustes anuales de precios considerables también podrían empujar la tasa de política monetaria por encima del 5%, indicó el documento.

Anteriormente, el gobernador Christopher Waller volvió a plantear la posibilidad de un aumento de 50 pb en diciembre, sin embargo, BofA estima que aquello “todavía parece extremo, con una óptica muy desfavorable, evidenciaría que omitir octubre fue un error”, algo que generaría más dudas sobre los motivos para pausar el incremento de tipos previo a las elecciones de medio mandato.

A diferencia de BofA, Goldman Sachs prevé sólo dos subidas de tipos más en este ciclo. De acuerdo con el documento, se trataría de dos aumentos de 25 pb en las reuniones de diciembre y enero, hasta alcanzar un máximo de entre el 4,25% y el 4,5%.

Según indicó el economista jefe para Estados Unidos en el informe, David Mericle, el FOMC “seguirá centrado en el aspecto inflacionario de su mandato en 2027”.

Un tercer incremento podría ocurrir en enero o, incluso, “el FOMC podría realizar más de tres subidas si los próximos dos informes de inflación no son más favorables”, prevé Goldman Sachs.