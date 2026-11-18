Los expertos afirman que la carrera por corregir fallos de software probablemente generó inestabilidad en los sistemas informáticos de Microsoft, JPMorgan, la FAA y otras empresas.

Por Tom Wilson

Londres

Funcionarios estadounidenses y expertos en ciberseguridad han advertido que la prisa por corregir los fallos de software identificados por la IA podría estar detrás de una reciente oleada de interrupciones que han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas.

Durante la última semana, los sistemas informáticos y las herramientas en línea de organizaciones como Microsoft, JPMorgan, la Administración Federal de Aviación e incluso la Agencia de Seguridad Nacional han sufrido caídas, provocando interrupciones generalizadas.

En medio de las especulaciones sobre el ciberterrorismo, Mark Warner, vicepresidente del comité selecto de inteligencia del Senado, dijo que lo más probable es que las interrupciones se debieran a que las organizaciones se apresuraban a actualizar el software.

“Hasta el momento, no hay indicios de que estos incidentes sean resultado de un ciberataque, injerencia extranjera o algún esfuerzo coordinado”, afirmó. “Lo que parece estar ocurriendo, en cambio, es consecuencia de la rapidez con la que la inteligencia artificial está transformando el panorama de la ciberseguridad”.

Las herramientas de IA han transformado la investigación de vulnerabilidades gracias a su capacidad para analizar enormes cantidades de código informático a gran velocidad y encontrar errores y soluciones mucho más rápido que cualquier ser humano. Esta tecnología, a su vez, ha dado lugar a una carrera armamentística en ciberseguridad, ya que las organizaciones buscan detectar y corregir estas vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas por los hackers.

Warner continuó diciendo que las capacidades de la IA están ejerciendo una enorme presión sobre las empresas y las agencias gubernamentales para que corrijan esas vulnerabilidades de inmediato, a menudo todas a la vez. Añadió que ese esfuerzo ha supuesto una enorme presión sobre sistemas que no fueron diseñados para gestionar ese ritmo de cambio.

En uno de los incidentes más llamativos, incluso la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, su sigla en inglés) parece haber sido descubierta. Este martes, la agencia de inteligencia de señales de EEUU sufrió una interrupción en su red de comunicaciones internas clasificadas.

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«Nadie es inmune, ya que las organizaciones se apresuran a proteger sus sistemas un paso por delante de los atacantes», declaró Anne Neuberger, exasesora adjunta de seguridad nacional y exdirectora de la NSA, al Financial Times. «En algunos casos, la aplicación de múltiples parches provocará interrupciones. Sospecho que eso es lo que ocurrió aquí».

En un comunicado, la NSA afirmó haber experimentado una «degradación temporal durante el mantenimiento rutinario programado».

La agencia añadió: “Si bien algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión siguen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional continúa”.

La semana pasada, los sistemas de correo electrónico de empresas e instituciones en más de 70 países sufrieron interrupciones en los servicios de Microsoft 365 durante casi 24 horas. El viernes, la FAA suspendió los vuelos en toda la red estadounidense debido a la inestabilidad de sus equipos obsoletos. El lunes, un fallo de software en Chase Bank impidió a los clientes de varios bancos estadounidenses acceder a sus servicios en línea.

La experta en ciberseguridad Nicole Perlroth advirtió que era probable que este tipo de interrupciones continuaran debido a la "enorme presión" que sufren las organizaciones para corregir las vulnerabilidades en sistemas cada vez más complejos.

"Ahora dependemos por completo de sistemas de software que casi nadie comprende de principio a fin, que cada vez menos personas pueden reparar y que los atacantes pueden sondear a la velocidad de la máquina", escribió en X. "Lamento decir que esto es solo el comienzo".