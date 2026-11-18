Ambos mandatarios volverán a encontrarse en diciembre durante la cumbre del G20 en Miami.

La Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que durante una reunión en China con su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron principalmente de acuerdos comerciales y afirmó que las conversaciones van muy avanzadas, sin ofrecer más detalles.

El encuentro entre los dos mandatarios, en el marco del foro de la APEC, se produce mientras ambos países continúan las negociaciones para aliviar las tensiones comerciales ocasionadas por los aranceles de Washington y su negativa a prorrogar el acuerdo comercial con México y Canadá (TMEC) por otro período de 16 años.

"Fue una reunión de alrededor de 20 minutos y tocamos el tema principalmente de los acuerdos comerciales", dijo la mandataria en un mensaje a medios de comunicación desde el país asiático.

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"Se le informó al Presidente Trump de los avances de las plásticas que estuvo teniendo el Secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos y podemos decir que vamos muy avanzados", agregó.

Previamente, la Presidenta había calificado de "muy buena" la reunión, en una publicación en la red social X.

Sheinbaum también confirmó que volverá a reunirse con Trump en la cumbre del G20 en diciembre en Miami, Estados Unidos.