Eugenio von Chrismar asumirá la gerencia general de Bci Group, mientras que Gerardo Spoerer encabezará el banco. Ambos cambios serán efectivos a partir del 18 de enero de 2027.

En medio de su proceso de reorganización societaria, Bci anunció este miércoles una serie de movimientos en su primera línea ejecutiva, que traerán nuevos liderazgos tanto para el banco como para el holding ligado a la familia Yarur.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la entidad informó que su directorio aceptó la renuncia de Eugenio von Chrismar a la gerencia general, cargo que ocupa desde 2015, y designó como sucesor a Gerardo Spoerer, actual gerente de la división Wholesale & Investment Banking.

Pero Von Chrismar no dejará el grupo. A partir del 18 de enero de 2027 asumirá la gerencia general de Bci Group, en reemplazo de Andrés Irarrázabal.

Los cambios llegan en un momento clave para la entidad. Bci Group, que actualmente controla cerca del 42% de las acciones del banco, está ad portas de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA), uno de los próximos pasos de su evolución societaria.

El presidente del directorio de Bci, Ignacio Yarur, explicó que “esta transición ha sido cuidadosamente preparada en el marco de la evolución societaria de Bci. Gerardo y Eugenio son las personas indicadas para liderar una nueva etapa de crecimiento del banco y el grupo”.

“Este ha sido un proceso largamente planificado, en el cual el directorio de la corporación ha decidido que, atendiendo a esos 30 años de gran trayectoria de Gerardo, él es la persona más calificada para ocupar la posición”, sostuvo Ignacio Yarur.

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El nuevo rol de Von Chrismar

El paso de Von Chrismar al holding también traerá un cambio en sus responsabilidades. Según detalló Yarur, el ejecutivo “será responsable de orientar la asignación del capital a través de los distintos bancos, liderar las oportunidades de crecimiento inorgánico y contribuir con las propuestas de potenciales sinergías que puedan evaluarse desde el holding”.

Eso sí, el presidente de Bci aclaró que las operaciones bancarias mantendrán su independencia. “Bci Chile y CNB van a mantener un proceso propio y ágil de toma de decisiones y su autonomía que, por lo demás, la ley exige”, precisó.

Por su parte, Von Chrismar destacó la dimensión que ha alcanzado la entidad. “Bci ha alcanzado una escala de crecimiento que hoy nos permite proyectarnos decididamente hacia una estructura corporativa global”, señaló.

Y agregó: “Desde Bci Group daremos continuidad y buscaremos potenciar lo que hemos construido estos años: crecer y generar valor para nuestros clientes y accionistas”.

El ejecutivo deja la conducción directa del banco tras más de una década marcada por su expansión. Durante su gestión, los activos consolidados de Bci pasaron de cerca de US$ 28 mil millones a US$ 97 mil millones, mientras las cuentas corrientes aumentaron de 471.742 a 2,7 millones.

Es Ingeniero civil de la Universidad de Santiago, e ingresó a Bci en 1999 como gerente de Finanzas y acumula 27 años de trayectoria en la institución.

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El sucesor en el banco

Quien tomará las riendas de Bci será Gerardo Spoerer, un ejecutivo con más de 35 años de experiencia en el sistema financiero, de los cuales 30 han sido en la entidad.

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en IESE Business School, Spoerer ha desarrollado buena parte de su carrera en el negocio financiero y de inversiones.

En 2001 fundó Bci Securitizadora y, entre 2007 y 2015, encabezó Bci Asset Management. Desde 2016 está al mando de la División Wholesale & Investment Banking, una de las principales áreas de negocios del banco.

Bajo su conducción, la entidad alcanzó una participación de mercado de 17,4% en colocaciones comerciales a septiembre de 2026. También lidera en factoring bancario, con 21,7%, y en colocaciones en moneda extranjera, con 21,8%, según las cifras entregadas por Bci.

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Sobre su nombramiento, Yarur destacó que “Gerardo es un líder con una profunda visión estratégica y un talento especial para adelantarse a los desafíos, innovar y transformar los negocios formando equipos de alto desempeño”.

“Es un honor liderar una institución con casi 90 años de historia, una cultura única y sólidos valores. Asumo este rol en un momento de profundas transformaciones para la industria”, afirmó el ejecutivo.

En la misma sesión, el directorio de Bci también aceptó la renuncia de Jorge Becerra Urbano a su cargo de director, por razones personales. El puesto permanecerá vacante mientras se define su reemplazo.