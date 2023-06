Columnista del Wall Street Journal, Mary O' Grady: "Las fuerzas promercado en Chile estuvieron dormidas por mucho tiempo"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

"Ligeramente optimista" es la perspectiva sobre Chile de la editora y columnista de The Wall Street Journal, Mary O' Grady, quien este martes participó de un seminario organizado por Moneda Asset Management.

Aun así, la periodista lanzó una crítica a los sectores promercado del país por no defender sus ideas con la fuerza suficiente, y se mostró a favor de aprobar la propuesta de nueva Constitución que emergerá del actual proceso.

En las casi tres décadas que lleva escribiendo sobre América Latina, O' Grady ha construido un sello en favor de las libertades individuales, que de acuerdo con sus propias palabras, muchas veces son amenazadas por "la idea utópica del socialismo" en la región.

"Las fuerzas promercado en Chile estuvieron dormidas por mucho tiempo, y lo digo no solo por el surgimiento de una crisis en particular, sino por el continuo trabajo de argumentar a favor de la subsidiariedad económica", dijo O' Grady en conversación con el economista Sebastián Edwards en un panel del seminario Latam Markets: Against All Odds.

"Hacer las cosas de forma descentralizada es el mejor camino, obtienes mejores resultados, y eso es algo en lo que deberían estar trabajando continuamente. Cada generación necesita que se le enseñen estas ideas una y otra vez", sostuvo.

También señaló que "es curioso, porque durante el shock del 19 de octubre 2019 en Chile no hubo la suficiente defensa de la libertad, pero eventualmente, con esta locura de asamblea (Convención Constitucional), hubo un restablecimiento de la fe en la libertad, la que debió haber permanecido durante todo este tiempo".

"Las noticias que fueron apareciendo sobre esta asamblea, mientras más alocadas se volvían, yo me ponía más feliz, porque empecé a pensar que los constituyentes iban a sobreexplotar su ventaja, que es lo que finalmente ocurrió. Y creo que debemos estar agradecidos por ello. Incluso, los chilenos estuvieron algo así como entre medio y no muy seguros de poder echar un vistazo a ese monstruo de documento", manifestó.

Nueva Constitución

Ante la pregunta de si debería aprobarse la propuesta constitucional que surgirá del actual proceso, O' Grady manifestó que la idea le causaba "bastante dolor", pero enumeró dos razones por las que, según su postura, debería aprobarse.

"La primera es que cuando hay una negociación, si todos quedan insatisfechos, probablemente es porque han hecho un buen trabajo, ¿correcto? Eso es algo bueno. Ahora, la segunda es que sería bueno que Chile deje esto atrás, porque genera mucha incertidumbre", argumentó.

Sobre las perspectivas del país, declaró que "me siento ligeramente más optimista, aunque todavía no tengo claro hacia dónde va derivar la agenda en los próximos dos años".