Grupo Marina coloca bonos por US$ 83 millones en medio de sus planes para ampliar Mall Curicó
La compañía colocó dos series de bonos por un total de UF 2 millones, en el marco de su plan para financiar inversiones y extender los plazos de su deuda.
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La operadora de centros comerciales Grupo Marina volvió al mercado de deuda este miércoles con una colocación de bonos por UF 2 millones, es decir, unos US$ 83 millones.
La operación se dividió en dos series:
La primera, correspondiente a la serie BGMAR-I, recaudó UF 1 millón a seis años, con pago del capital al vencimiento (bullet). La operación se realizó mediante un remate holandés, a una tasa de 3,34%, y con un spread de 68 puntos base (pb).
La segunda, serie BGMAR-K, también por UF 1 millón, se colocó a un plazo de 21 años, con diez años de gracia para comenzar a amortizar el capital. El bono alcanzó una tasa de 3,54% y un spread de 72 puntos base.
Ambas emisiones cuentan con clasificaciones de riesgo AA+ de Feller Rate y AA de Moody's Local, y fueron asesoradas por Link Capital Partners y Scotiabank Corredora de Bolsa.
“Estamos muy satisfechos con el resultado de esta operación. Más allá de las condiciones financieras obtenidas, lo que más valoramos es la confianza transversal que han depositado en Grupo Marina los principales inversionistas institucionales del país. Esa confianza es la que hace posible este tipo de transacciones, con spreads ajustados, y asegura financiamiento de largo plazo para nuestra estrategia de desarrollo”, señaló el gerente general de Grupo Marina, Sergio Novoa.
Mall Curicó
La operación forma parte de un plan de financiamiento por UF 2 millones que la compañía presentó a sus inversionistas. De ese monto, la mitad se destinaría a la ampliación del Mall Curicó, mientras que el resto permitiría refinanciar parte de un crédito bancario con vencimiento en 2029.
El proyecto en la Región del Maule contempla una inversión total de unos US$ 50 millones, que permitirá incorporar 11 mil metros cuadrados de superficie arrendable, cerca de 70 nuevos locales comerciales y 400 estacionamientos subterráneos. Las obras comenzarían durante el primer trimestre de 2027 y la apertura de los nuevos locales está prevista para el segundo semestre de 2028.
Según las estimaciones de la compañía, la ampliación permitiría incrementar en cerca de 50% las ganancias operacionales (Ebitda) del Mall Curicó hacia su tercer año de funcionamiento.
La operación también apunta a mejorar el perfil financiero de Grupo Marina, que mantiene una deuda de $ 324 mil millones. Con su plan de refinanciamiento, la compañía busca extender los plazos de sus obligaciones y reducir sus costos financieros.
La colocación contó con la asesoría de Link Capital Partners y Scotiabank Corredora de Bolsa.
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