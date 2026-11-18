La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, en la cumbre de la Asociación de Venture Capital.

La titular de Ciencia en conversación con DF, durante la Cumbre de la ACVC, aclaró que una eventual relación comercial con la tecnológica de EEUU será por licitación.

Este miércoles la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Ximena Lincolao, tuvo su primera aparición pública luego de firmar un memorándum de entendimiento con OpenAI para capacitar a funcionarios públicos en inteligencia artificial (IA), acuerdo que generó preocupación entre expertos por la protección de datos personales y críticas de parlamentarios de la oposición.

La titular de Ciencia participó en el primer panel de la cumbre de capital de riesgo para startups de la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC) y luego, en conversación con DF, afirmó que la colaboración con la tecnológica estadounidense “es parte de la diplomacia científico-tecnológica que estamos impulsando desde el ministerio”, una agenda que, según dijo, se trabaja desde marzo.

“No se puede liderar en estos temas sin ser parte de la comunidad tecnológica que hoy está liderando la transformación del mundo”, dijo.

El objetivo, agregó, es “que Chile realmente pueda tener participación activa, no ser pasajero de esta transformación o solamente usuario de la tecnología, sino también crear”.

Respecto de las críticas, la ministra dijo respetarlas. “Es muy importante pensar en los datos personales”, señaló, aunque precisó que se trata de “un marco de colaboración y de exploración que está visado y autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores”, comentó.

Además, hizo hincapié en que “este acuerdo no incluye para nada intercambio de datos” y comentó que, “si en el futuro hay algún uso de tecnología se hará “usando todos los resguardos de datos que existen”.

Cabe destacar, que este martes, el Congreso despachó a ley el proyecto del gobierno que posterga hasta octubre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales y la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales.

En cuanto a una eventual relación comercial con la desarrolladora de ChatGPT, sostuvo que “va a ser separada, por licitación, bajo las reglas que son parte de este proceso”.