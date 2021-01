La seducción de los distritos 10 y 11 que atrae a tantos aspirantes a la Convención Constituyente

DF Constitucional

Cinco expertos nos explican las razones de que estas zonas electorales ejerzan tanta atracción sobre los aspirantes a la Convención Constitucional.

A la medianoche del próximo lunes 11 de enero se cierra el plazo para inscribir las candidaturas para las elecciones del 11 de abril.

A la fecha hay casi 3 mil candidatos inscritos para postular a integrar la Convención Constitucional, encargada de elaborar la nueva Constitución para Chile, para sólo 138 cupos, porque los 17 restantes, para completar los 155, fueron destinados por ley a los pueblos originarios. Por lo que la disputa para llegar efectivamente a integrar la convención será dura. Pero todas las miradas y un significativo número de aspirantes se han concentrado en los distritos 10 y 11 de la Región Metropolitana, que destacan por ser los más mediáticos y con electores más informados.

El distrito 10 está conformado por las comunas de la Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago y aunque originalmente elige ocho escaños, para la Convención Constitucional se le restó uno para entregarlo a los pueblos originarios; mientras que el distrito 11 lo componen las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura y fue el único de la región al que no se le sacó un escaño, por lo que mantiene los seis originales.

La gran cantidad de escaños en disputa, entre ambos, los hace atractivos para todas las fuerzas políticas, comenta el analista político Tomás Duval; "ambos representan un tercio de los candidatos a la asamblea en la Región Metropolitana y el 29% de la población electoral" de esa zona", agrega el analista político Eugenio Guzmán.

A lo que el cientista político Kenneth Bunker añade que al ser tantos escaños en competencia se requiere menos porcentaje de votos para ganar, por lo que muchos candidatos "buscan competir ahí, precisamente, porque creen que va a ser más fácil" llegar a la convención.

Adicionalmente, advierte el cientista político Marco Moreno, "sus candidaturas tienen una alta exposición pública". Algo en lo que coinciden todos los expertos, que estiman que un componente importante de la atracción de los candidatos por estos dos distritos es, justamente, que acaparan la atención mediática.

Simbolismo

Sin embargo, esa no parece ser la única razón para que la "batalla simbólica" se concentre en ellos. De hecho, Moreno hace hincapié en que estos distritos "expresan simbólicamente el poder". Y se explaya detallando que ello se debe a que el distrito 11 tiene un "componente socioeconómico muy relevante simbólicamente para elite y, especialmente, para la de la derecha, aunque también lo integran La Reina, que es un poco más de transición, y Peñalolén"; mientras que el distrito 10 se destaca por representar "la expresión del Chile de las clases medias emergentes, de las ideas progresistas, de los anhelos de cambio". Y el analista político Carlos Correa remata, señalando que esa composición "tan heterogénea lo hace muy atractivo".

Respecto de la atracción del distrito donde se emplaza el Palacio de La Moneda, Bunker complementa que una de sus atracciones es que "es un lugar simbólico" de nuestro país y "muchas personas desean competir en un lugar que sea representativo de Chile. Hay una legitimidad política importante en decir que uno viene del 10".

El premio

El distrito 11 es especialmente significativo para el oficialismo. Hasta el cambio del sistema binomial, el entonces distrito 23 –que agrupaba a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea- era el único seguro en que el sector doblaba y, salvo el año 1989, lograba para sí los dos escaños disponibles en la Cámara. Con el cambio al sistema electoral por uno proporcional, la situación no varió significativamente, ya que –al adicionársele La Reina y Peñalolén, pasando a ser distrito 11- de los seis escaños disponibles se quedó con cinco y la oposición obtuvo sólo uno.

Lo que confirma Moreno, quien explica que "el comportamiento electoral que ha tenido el distrito 11, tenemos como referencia la elección parlamentaria de 2017, muestra que es un bastión muy fuerte del oficialismo. Chile Vamos consiguió cinco de los seis escaños que se disputan en ese distrito, por eso, que las principales cartas de la derecha buscan estar en la lista oficialista que va a competir allí".

Y aunque Bunker estime que "dentro de la derecha también es difícil", porque "hay muchos candidatos, pero las que deciden son, más que nada, las cúpulas de los partidos", admite que a pesar de eso, los cupos en este distrito son "casi premios para algunos dirigentes que siempre han estado, no son necesariamente dirigentes de vienen de abajo. Porque es altamente probable que salgan electos". En palabras simples, lo más difícil es entrar a la lista de los ungidos por los partidos.

A pesar de todo, en la elección para la Convención Constitucional de este año, podría dificultar la carrera el hecho de que en las listas de independientes compitan figuras de renombre.

Codo a codo en el 10

Si bien, Guzmán comparte que "una parte significativa de la fuerza de centroderecha se concentra en el distrito 11", advierte que esta "no es menor en el distrito 10, que si bien concentra sectores más populares, en ellos la centroderecha ha tenido buena votación y, además, se le agregaron al distrito dos comunas bastante grandes de centro y centroderecha como Providencia y Ñuñoa, donde ha habido bastante competencia".

En este sentido, Duval comparte ese análisis con Guzmán, pero recalca que si bien Chile Vamos tiene una fuerza electoral "bastante sustancial" en el distrito 10, esta "no es tan fuerte como en el distrito 11". Desde su punto de vista las fuerzas en el 10 están "muy equiparada", tomando de modelo las parlamentarias de 2017 donde el oficialismo y la oposición eligieron cuatro diputados cada uno.

Pero Correa no comparte que el distrito 11 como tal aún constituya un bastión del oficialismo, porque allí "ganó el apruebo, no el rechazo", subraya. Y argumenta que "aunque pese a que el oficialismo tiene cinco de los seis diputados, dado que a pesar de todo ganó el apruebo, no va a ser tan sencillo que mantenga ese resultado en constituyentes".

Electorado más informado

Otro elemento destacables de estos distritos según los expertos consultados es la formación del electorado. En este sentido, Guzmán enfatiza que "el grado de nivel de educación del electorado importa mucho, porque los candidatos también son bastante más sofisticados, tanto de izquierda como de derecha", lo que implica que el discurso sea más elaborado.

Guzmán explica que los distritos 10 y 11 "son sectores donde el mundo que vota es más educado. Si miras el porcentaje de población con educación superior, que probablemente es la que más participa en elecciones, primarias y todo tipo de contestes, son las más educadas. Y en estos distritos y en algunas de las comunas de estos distritos el porcentaje es bien alto".

Eso permite a los candidatos, "a veces, discursos más sofisticados que lo que podrían ser en sectores más rurales o con otras características, en donde evidentemente el rol de los partidos va a ser más relevante que el de las figuras", esgrime. Correa complementa que como la población es más informada en estos distritos, "la participación también es más alta y eso los vuelve más atractivos, porque los candidatos más ilustrados creen que ahí pueden estar sus votos y no hay que hacer tanto trabajo territorial en campaña".

Pero hay dos elementos adicionales en los que hacen hincapié Guzmán y Moreno. El primero plantea que casualmente la mayoría de los candidatos a estos distritos, que ya podríamos calificar de emblemáticos, "viven en esos entornos, los conocen parcialmente y las figuras que quieren ir por esos entornos y viven allí tienen, además, mucho renombre nacional. Si uno pudiera georeferenciar dónde viven quienes postulan allí, te vas a dar cuenta que también viven en esos entornos y eso les resulta más sencillo", sostiene.

Mientras que Moreno alerta sobre acerca de que el distrito 10 "tampoco es tan seguro para la oposición, porque está Providencia. Pero, además, porque esta es una elección que tiene más que ver con proyectos de país y no necesariamente con partidos políticos". En este sentido, agrega que "probablemente el voto de derecha conservador se va a expresar con más fuerza incluso en Santiago, donde hay mucho inmigrante, y el voto adulto mayor e inmigrantes no sabemos cómo se va a expresar y pueden generar incertidumbre desde el punto de vista electoral" en ese distrito.