Aninat: “Si el sistema político se desordena en Chile, esta recesión va a durar más tiempo”

Macro

Economista advierte una posibilidad alta de que la economía se contraiga más de lo que espera el Banco Central, en torno a 3,5% este año.

Eduardo Aninat dice sentirse como “un tigre enjaulado”. Él y su esposa han seguido al pie de la letra las recomendaciones de la autoridad sanitaria, manteniéndose en cuarentena en su departamento.

El exministro de Hacienda ha distribuido su tiempo entre las clases -a distancia- que realiza en la U. del Desarrollo, algunos papers y el contacto con clientes en Chile y el exterior. “He leído bastante más que antes, ayuda mucho no estar metido en los tacos”, señala.

El también exsubdirector del FMI valora la respuesta que han tenido las instituciones chilenas ante la expansión del Covid-19, principalmente el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y las autoridades sanitarias. Eso sí, dice que le pondría “tarjeta amarilla” a parte de la clase política, específicamente a un “grupo” de la Cámara de Diputados “que parece no entender lo que pasa” al “dilatar” algunos proyectos del Ejecutivo.

“Veo al Banco Central metido en el centro de la cancha, lo cual me alegra. Quiero aplaudir a Mario Marcel, quien se formó y conocí en Hacienda. El banco ha trabajado muy bien, apoyando con mucha flexibilidad al programa general de Hacienda”, señala.

- ¿Esta emergencia tendrá efectos económicos peores que la crisis del 29?

- La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha dicho que esta pandemia y la crisis económica siguiente puede llegar a ser igual a la depresión de los años 30.

A nivel de las economías de la región, Brasil está muy mal por el lado de la salud, pero no tanto todavía en producción y empleo. Perú está un poquito mejor que los países que siguen hacia arriba, y el Caribe está tremendamente afectado porque vive de exportaciones de materias primas y del turismo. Acá en Chile, las autoridades reaccionaron rápidamente, pero creo que debieran abrirse a ser más agresivos en el apoyo al sector turismo, que da mucho empleo de cierta calidad.

-¿Usted coincide con la directora del FMI de que esto va a ser similar a la Gran Depresión o puede ser incluso peor?

- Espero y confío que esta no sea equivalente a los efectos de la Gran Depresión. Esta crisis en Chile va a ser peor que la crisis del 81-82, pero espero que no sea la Gran Depresión. Primero, las causas son bien diferentes. En ese momento había una combinación de dos cosas: una exuberancia financiera desatada, unida a un manejo fiscal y monetario doctrinario clásico. Hoy eso último se ha abandonado, todos se han vuelto un poco más pragmáticos, incluyendo el Banco Central. La política fiscal ha sido bastante más pragmática y basada en ahorros soberanos de mucho tiempo.

Como la crisis viene por el lado de la salud y la interrupción forzada de la vida económica, si hay vacuna de aquí a cuatro meses y si Chile sigue aplanando la curva, a lo mejor el efecto sea acotado y la paralización de la economía dure tres, cuatro, cinco meses, pero no un año. Y por lo tanto, los períodos de ajuste y recuperación también van a ser más cortos. Quiero ser más optimista y discrepar de nuestra jefa búlgara del FMI.

- ¿Entonces, comparte el escenario del Banco Central, que ve una recuperación fuerte en 2021?

- Sí y no. Me alejo un poco de la tasa promedio de caída que este año el Central situó en torno a 2%. Este año, lamentablemente, vamos a caer en torno a 3,5%. Ojalá me equivoque.

Ahora, una recuperación robusta el 2021 depende de tres cosas. Uno, que se continúen manejando los paquetes de ayuda con la racionalidad y el buen sentido que hemos visto, y muy coordinado con el Banco Central; Dos, que EEUU no se vaya al tacho porque los pronósticos para este año y el próximo son malos, hablan de caídas sucesivas. Y tres, que China retome su nivel de actividad, por su importancia para nuestra canasta exportadora. China es clave.

Hay muchas variables dando vuelta. Tiendo a ser más conservador en mi escenario para 2021. Habrá una recuperación más lenta, pero depende de la capacidad de respuesta que tengamos. La calidad de las respuestas va depender de si -y solo si- el sistema político apoya esa respuesta pragmática, razonable, racional y ordenada. Pero si el sistema político se desordena en Chile, esta recesión va a durar más tiempo.

“A la banca le ha faltado una colaboración más activa”

- ¿Cómo ha visto las propuestas fiscales de Hacienda?

- Las he alabado. El ministro Briones ha sido bien honesto en decir que el primer plan no logró cubrir a los trabajadores independientes que boletean y que lo hará más adelante. Ahí falta un complemento de al menos un tercer paquete.

Debo decir que cuando en el gobierno de Frei o Aylwin hacían un paquete de un cuarto de punto del PIB o de medio punto del PIB cuando más, la oposición de esa época casi nos mataba, alegando que eran exagerados. Ahora están criticando que 4,7% es chico, lo que importa no es tanto el valor, sino el signo y la composición.

Ahora vienen estos US$ 5.000 millones y también hay medidas del Banco Central, que manda señales muy interesantes, son muy sutiles, como por ejemplo abrir el mercado del crédito a otros organismos como las cooperativas de crédito, aseguradoras y otros entes financieros, por lo que puede salirle competencia a la banca comercial. Eso es muy interesante. Qué bueno que así sea, para que los bancos comerciales se pongan las pilas porque han estado un poco lentejas

- ¿Y la respuesta de la banca?

- Las bajas de tasa del Banco Central han sido sustantivas -la última un poco exagerada, pero la apoyo-, pero no hemos visto que el crédito esté fluyendo a la velocidad que se esperaba. No he visto caer las tasas hipotecarias, que venían cayendo ya con una economía medio flacucha en los dos años anteriores. Eso me extraña.

Si yo fuera la autoridad financiera, le pediría a los bancos que se apuren un poquito, hay que chicotear los caballos, no pueden estar calculando con tan exquisita delicadeza los créditos que van a dar. Les ha faltado una colaboración más activa. Eso hay que afinarlo en el camino. A lo mejor el estimulante que les faltaba quedará cumplido con el anuncio hecho este domingo por el Gobierno en materia de créditos, así se pondrán mejor las pilas. Al BancoEstado lo he visto siempre en la delantera y lo felicito.

- ¿Cómo ha visto el debate en torno a que el Banco Central financie al Fisco, directa o indirectamente?

- Yo creo que es un debate que se tiene que abrir y apoyar rápido, empleando la misma cautela, inteligencia, sutileza que emplearon los siempre conservadores expresidentes del Banco Central en su carta. Ellos dicen que cabe introducir cambios acotados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Banco Central que abran la opción para que éste pueda aumentar la efectividad de sus políticas con operaciones en el mercado secundario de bonos de la Tesorería. Eso es muy interesante, porque ellos abren la puerta a tener una palanca de control y de expansión de liquidez monetaria. Es muy interesante que apoyen esa medida, que yo aplaudo.

Ellos dicen en su carta que hay escasez de bonos del Banco Central en el mercado. Ellos han dicho que van a ser más flexibles, menos conservadores. Quizá esta nueva ventanilla había que haberla planeado un poco antes. Ahora, todos nos podemos arrepentir de nuestros sesgos previos, hoy todos somos keynesianos y vamos por rescatar la economía para los trabajadores, el buen capital, el emprendimiento, con sentido humano. Hay que tirar pa´ delante como en los partidos de fútbol y no estar siempre criticando. Ese es el reclamo que le hago a algunos políticos. Dejémonos de criticar. Apoyemos esto para salir un poco antes de esto, más fortalecidos y con mucha fraternidad.