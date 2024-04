Francisco Huenchumilla tras asesinatos en Cañete: "La responsabilidad de senadores y diputados no es actuar con el estómago, es actuar con seriedad frente a esto"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El exvicepresidente del Senado Francisco Huechumilla, que proviene de La Araucanía, ha seguido desde siempre el conflicto en la zona y desde la copresidencia de la Comisión para la Paz y el Entendimiento advierte que este órgano “no tiene nada que ver con la contingencia”. Sin embargo, sí cree que la principal falla del Estado en hechos dramáticos como el de los tres carabineros asesinados el fin de semana en la Región del Biobío, ha sido en una carencia total de inteligencia para prevenir los hechos y así lo enfatiza en esta conversación con Diario Financiero.

-Cómo ve el atentado que terminó con tres carabineros fallecidos y que provocó que algunos sectores pidan estado de sitio para la zona?

-Naturalmente que este es un hecho que ha golpeado a todo al país, hemos quedado estupefactos por brutalidad con que esto ha pasado; pero, lógicamente que el Estado es el encargado de la seguridad y tiene personal especializado en el combate a la delincuencia, para darle seguridad al país. Esos organismos especializados son Carabineros, la PDI y los respectivos servicios de inteligencia policial…

-¿Lo ocurrido este fin de semana no es una muestra de que el Gobierno está fracasando justamente en su deber de administrar seguridad a la ciudadanía?

-Permítame terminar la idea para completarla simplemente… Entonces en la gente queda una franca sensación de repudio y, por lo tanto, exige explicaciones; pero no podemos irresponsablemente empezar a tirar cosas al aire, porque la respuesta la tiene que tener el Gobierno, a través de sus medios especializados, como son las instituciones de Carabineros.

-Pero eso demuestra que el Estado ha fracasado en su tarea, ¿o no?

-Creo que aquí hay un problema de Estado y, a mi juicio, el problema son los servicios de inteligencia que investigan delitos, pero intervienen después de que los delitos ocurren, igual que los tribunales, igual que el Ministerio Público, igual que la investigación. Aquí falta una política de anticipación, porque lo que está fallando son los servicios de inteligencia. Necesitamos un servicio de inteligencia moderno, a la altura de los que tienen los países desarrollados, con los recursos, con los medios humanos, tecnológicos. Si las cosas nos rebotan en la cara, quiere decir que no tenemos una política de anticipación y que está pendiente la modernización de las policías y de un sistema de inteligencia que esté a la altura de la gravedad de las contingencias de seguridad que hoy día está teniendo el país.

-Ahora, debido a lo ocurrido, el Congreso va a tramitar con mayor celeridad varios proyectos sobre seguridad, entre ellos la iniciativa sobre el sistema de inteligencia del Estado, ¿cree es posible que resulte una buena normativa con esta premura?

-Volvamos un poquito atrás. El Gobierno con el expresidente del Senado, senador Coloma, llegaron a un acuerdo sobre una agenda de seguridad, que en casi un 100% contenía proyectos relacionados con el derecho penal y se despacharon veintitantos. Pero, a mi juicio, el proyecto más central en todo esto es el proyecto de la nueva Ley de Inteligencia y para que esta camine seriamente, es fundamental que los especialistas en este tema le proporcionen los elementos al Congreso, porque los senadores y los diputados no somos especialistas en materia de seguridad ni de inteligencia, Chile tiene pocos civiles especialistas en este tipo de materias.

-Pero hay un consenso de tramitarla para avanzar.

-Si nos piden a los parlamentarios que la apuremos, lo podemos hacer, pero si no tenemos los elementos de juicio que tiene que proporcionarnos el Gobierno a través de todos sus especialistas para ver qué tipo de servicio vamos a tener… ¿Vamos a crear uno nuevo?, ¿vamos a tener agentes operativos?, ¿vamos a contar con los recursos?, ¿vamos a tener tecnología de punta?, ¿vamos a hacer un servicio de inteligencia en que concuerden las Policías y las Fuerzas Armada, una cosa potente en Chile? Pero nosotros aprobamos políticamente si los elementos de juicio que nos presentan son los adecuados.

“Cambia el clima a todo el país”

-Senador, ¿cree que es una forma de contención a lo que está pasando, tal vez, sería instaurar estado de sitio en la Macrozona Sur?

- Mire, el Gobierno es el llamado a tomar la decisión sobre el estado de sitio. Pero para tomar una decisión, todo gobierno consulta a sus asesores, a las instituciones especializadas. En este caso, me imagino que el Presidente y la ministra del Interior y el Comité Político han hablado con las Fuerzas Armadas y han hablado con Carabineros, Investigaciones. La pregunta es si se justifica subir el estado de excepción de emergencia a estado de excepción de estado sitio y la respuesta fue que las Fuerzas Armadas y Carabineros dijeron que por el momento no era necesario. Entonces, yo me quedo con la opinión de los especialistas. Yo creo que cuando la gente empieza a pedir la pena de muerte o el estado de sitio, son cosas que se hacen con el estómago, pero la responsabilidad de los senadores, diputados, no es actuar con el estómago, es actuar con racionalidad y con seriedad frente a esto, los organismos especializados, si necesitan el estado sitio, lo van a decir.

-En su condición de integrante de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, este proceso ha avanzado en algo, a propósito de esta contingencia hay alguna medida?

-La Comisión por la Paz y el Entendimiento no tiene nada que ver con la contingencia. No es una comisión de Gobierno, ni a cargo de los problemas concretos de contingencia, como si anduviéramos preocupados de los caminos, de la lluvia… Nosotros, estamos fuera de la contingencia, la nuestra es una tarea de Estado respecto del conflicto político que tiene el pueblo mapuche con el Estado chileno. Esa es nuestra competencia. Lo que vaya sucediendo ahí no nos compete y nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando.

-Se sabe poco de lo que pasa en la comisión, ¿en qué han avanzado?

-Bueno, se sabe poco porque nuestro trabajo es silencioso. Nosotros hemos recorrido las cuatro regiones; hemos tenido cualquier cantidad de reuniones, escuchando a todos los actores de todos los de todos los ámbitos del mundo mapuche, el mundo empresarial, los gremios, de la sociedad civil; hemos recibido a todos los organismos del Estado relacionados con este tema… Y estamos trabajando todas las semanas, silenciosamente. Por lo tanto, estamos en condiciones de empezar a ver cuáles van a ser las proposiciones que vamos a hacer. Y tenemos plazo hasta noviembre de este año, pero nuestro trabajo no tiene que ver con los acontecimientos que sucedan en la contingencia política, social o de seguridad.

-Me cuesta un poco entender que los procesos vayan en paralelo y no se junten, me refiero al trabajo de la comisión y lo que ocurre en términos de contingencia.

-No se juntan, porque no estamos mirando al Gobierno ni estamos mirando a los actores para hacer nuestra proposición. Nosotros queremos tomar una decisión y dado que aquí hay un conflicto, proponer cómo podría resolverse este conflicto, a juicio de la comisión. Pero lo que ocurrió, si sucedió en ese territorio significa que aquí tenemos problemas, pero tampoco está la respuesta de quién lo hizo ni el Estado la tiene. Entonces, la comisión no puede estar dando una respuesta que el propio Estado no tiene.

-¿Y no cambia el clima en que la comisión está trabajando con hechos como este?

-Yo creo que cambia el clima a todo el país. Y uno se pregunta cómo suceden estas cosas, pero eso no significa que las competencias que uno tiene y las responsabilidades que asumió pueda dejar de hacerlas. Las sigue haciendo con mayor razón todavía, pero nosotros no estamos en la contingencia y eso se lo hemos dicho a mucha gente que acude a la comisión pidiendo cosas concretas.