Banco Santander y Latam Pass renuevan por otros cinco años su histórica alianza en su emblemático programa de lealtad

La alianza Santander Latam Pass actualmente tiene más de 688.000 clientes consolidándose como el programa de lealtad con más trayectoria, valoración e importancia de Chile.

Banco Santander Chile y Latam Airlines Group S.A. anunciaron el lunes que acordaron renovar por cinco años su alianza estratégica, consolidando más de tres décadas de colaboración. Esta relación ha permitido desarrollar el programa de lealtad más reconocido del mercado chileno, conectando a millones de personas con beneficios asociados a viajes y servicios del programa Latam Pass, indicaron en un comunicado conjunto.

El programa Latam Pass actualmente tiene más de 51 millones de socios a nivel global y desde 2019, ha crecido un 40%, consolidándose como el cuarto programa de lealtad más grande de América y séptimo a nivel mundial.

En tanto, la alianza Santander Latam Pass actualmente tiene más de 688.000 clientes consolidándose como el programa de lealtad con más trayectoria, valoración e importancia de Chile.

Durante estos últimos 30 años, la alianza ha mantenido una alta valoración por parte de los clientes. Para dar contexto de la magnitud de esta, al año se canjean un promedio de alrededor de 2 millones de pasajes aéreos gracias a las millas acumuladas a través de los productos con el banco. Lo anterior es equivalente a haber operado 3.415 aviones A320 exclusivamente con pasajeros de la alianza. Además, los socios de la alianza se han beneficiado de una mejor experiencia de vuelo gracias a beneficios que otorgan las tarjetas.

Andrés Trautmann, country head de Banco Santander Chile, afirmó en el comunicado: “Con más de 30 años de historia, esta alianza se ha consolidado como un pilar fundamental en la relación diaria que mantenemos con nuestros clientes. Su renovación responde a una decisión estratégica orientada a fortalecer y proyectar hacia el futuro una propuesta de valor que ha demostrado ser relevante y ampliamente valorada por quienes confían en nosotros”.

"Estamos muy contentos de renovar nuestra alianza con Banco Santander, un socio estratégico para Latam Pass y con el cual buscamos seguir generando valor para nuestros miembros. Este hito reafirma el compromiso de elevar la experiencia de viaje de cada uno de nuestros socios. Desde Latam Pass, seguiremos trabajando para ofrecer beneficios únicos y experiencias inolvidables con el programa de lealtad líder en la región”, señaló por su parte Roberto Alvo, CEO del grupo Latam.