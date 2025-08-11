Buk entra al negocio financiero y compra la startup chilena Bemmbo

"Esta adquisición es un reflejo de nuestra confianza en el talento chileno y del compromiso que tenemos con el ecosistema local. Nos mueve la convicción de que es posible construir desde Chile una tecnología potente, humana y sostenible”, señaló el CEO de Buk Jaime Arrieta.

La startup de recursos humanos Buk anunció la adquisición de Bemmbo, una startup chilena fundada en 2021, acelerada por Platanus Ventures y especializada en automatización de procesos financieros. Con esta operación —la quinta en su historia— la compañía lanza “Buk Finanzas”, una nueva unidad de negocio que integrará en un mismo lugar la gestión de personas y soluciones financieras.

Bemmbo, liderada por Rodrigo Oyarzún, ha multiplicado por cinco sus ventas en los últimos dos años y cuenta con más de 100 clientes. Su tecnología permite optimizar tareas como rendiciones de gastos, conciliaciones bancarias y gestión de cuentas por cobrar y por pagar, apuntando a mejorar la administración financiera de pequeñas y medianas empresas.

Todo el equipo de Bemmbo se incorporará a Buk. Su fundador y CEO, Oyarzún, liderará el área comercial de Buk Finanzas, mientras que su socio y CTO, Cristóbal Dotte, quedará a cargo del equipo de ingeniería. La empresa proyecta duplicar este equipo para acelerar el desarrollo de producto y generar sinergias con sus módulos de recursos humanos.

“La decisión de integrarnos a Buk se basó en una convicción compartida sobre cómo escalar soluciones desde Chile hacia la región, con foco en producto, cultura y sostenibilidad. Esta alianza acelera nuestra capacidad de impacto”, señaló Oyarzún, finalista del MAS Pitch 2023.

El próximo paso de Buk será acelerar el crecimiento de esta nueva vertical, con el objetivo de llevarla al mismo nivel de relevancia que hoy tiene recursos humanos. Para eso, en una etapa inicial se apoyarán de su capacidad de distribución y presencia en el mercado. Asimismo, redoblarán la apuesta en el desarrollo del producto, duplicando el equipo actual de Bemmbo para avanzar más rápido e impulsar sinergias con módulos existentes de HR, donde una prioridad será potenciar la integración de soluciones clave tanto para el área de Gestión de Personas como Finanzas.

"Esta adquisición es un reflejo de nuestra confianza en el talento chileno y del compromiso que tenemos con el ecosistema local. Nos mueve la convicción de que es posible construir desde Chile una tecnología potente, humana y sostenible”, concluyó Arrieta.

La compra se suma a adquisiciones previas como Boost (capacitaciones), Ctrl (asistencia) y Payflow (adelantos de sueldo), y refuerza la estrategia de diversificación de Buk, que busca llevar esta nueva vertical al mismo nivel de relevancia que su negocio principal en gestión de personas.