Andrés Music sale de la gerencia de El Teniente: lo reemplaza hermano de André Sougarret

Codelco indicó que la prioridad del nuevo mandamás de la división es restablecer las operaciones recientemente autorizadas tras el peor accidente en la corporación estatal en décadas, que dejó seis trabajadores muertos.

A partir de mañana se hace efectiva la salida de Andrés Music Garrido de la gerencia general de El Teniente de Codelco, donde fallecieron seis trabajadores en el peor accidente laboral de la compañía en el último siglo.

Music llegó a un acuerdo con el presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, para terminar sus funciones a contar del 12 de agosto. Como gerente general interino asume Claudio Sougarret, actual gerente de Operaciones de la División El Teniente y hermano del ex timonel de la estatal, André Sougarret.

Su prioridad: "restablecer las operaciones recientemente autorizadas, bajo las condiciones de seguridad y gradualidad exigidas por la autoridad, y avanzar hacia la nueva normalidad en la división", dijo la estatal.

"Como compañía confiamos en que el avance de las distintas investigaciones en curso, esclarezcan las causas y aprendizajes de este fatal accidente", enfatizó Codelco.

Según la estatal, el alejamiento de Music "no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual".

Codelco aseguró que su salida "bajo términos de mutuo acuerdo, confirma la integridad y el liderazgo" del renunciado ejecutivo.