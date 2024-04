Boric decreta duelo nacional tras asesinato de tres carabineros en Cañete

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Presidente Gabriel Boric anunció este sábado que no habrá impunidad con los responsables del “grave y cobarde” atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros.

El sargento 1º Carlos Cisterna, el cabo 1º Sergio Arévalo y el cabo 1º Misael Vidal, murieron en el ataque mientras realizaban patrullajes preventivos en la comuna de Cañete.

“Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner; coordinamos acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado. En las próximas horas, viajaré con diversas autoridades del Estado a la zona”, dijo el mandatario en una publicación en la red social X.

“Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, agregó.