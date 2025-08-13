Click acá para ir directamente al contenido
Tres regiones llevan la delantera: mejora la ejecución del gasto a lo largo del país en el primer semestre

Gobernadores detallan medidas para alcanzar meta anual y atribuyen como el principal nudo para poder ejecutar autorización de la Dipres que sostiene “demora meses” para iniciar proyectos.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Miércoles 13 de agosto de 2025 a las 11:25 hrs.

<p>En junio, el GORE dio luz verde a proyectos de conservación de rutas en Villa Alegre y San Javier.</p>

