Los negociadores que sellarán el destino de los proyectos legislativos en el Gobierno de emergencia

La conformación del Congreso que espera al gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, requerirá de mucho manejo, por lo que lo más probable es que se opte por los más experimentados.

El juego democrático nuevamente renovó parte del Congreso Nacional y ya se respira un ambiente de pesar entre los que se van y de expectativa entre quienes se integrarán tanto a la Cámara como al Senado.

Aunque el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, es optimista respecto de que el próximo período será más tranquilo de lo que todos esperan, en ambas corporaciones se aprestan a recibir a sus nuevos compañeros con la curiosidad que genera la novedad, pero también lo que significa acomodarse a una nueva realidad: para unos, volver al oficialismo; y, para los otros, instalarse en la oposición, sin una mirada clara o común de cómo hacer frente a dicho escenario.

La llegada de José Antonio Kast a La Moneda pronostica unos primeros meses de mucha actividad legislativa, debido a que el Gobierno de emergencia –que es la característica que el Presidente electo le da al suyo- implicará comenzar un trabajo intenso para responder a sus compromisos.

Para cumplir con este objetivo, la palabra que resuena, tanto entre los parlamentarios que serán oposición como entre los que representarán al oficialismo, es “acuerdos”. Ello debido a que, pese a lo que se pronosticaba, el futuro oficialismo no logró mayoría clara en ninguna de las dos cámaras. Si bien en la Cámara de Diputados son más en número (76) que la futura oposición (65), le faltaron dos para el quórum más simple, el de mayoría absoluta (78).

Por otro lado, están los 14 diputados que eligió el Partido de la Gente (PDG). Estos ya son conocidos como el partido “bisagra”.

Presidentes de partido

Así, para cualquier estrategia que elabore el futuro oficialismo a fin de concretar sus objetivos legislativos será necesario buscar acuerdos.

Pero, ¿quiénes serán los encargados de tender los puentes en ambas cámaras? Por lo pronto, los presidentes de todos los partidos.

De hecho, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, arribará a la Cámara Alta y, nadie discute que, desde allí manejará los hilos para mantener en orden a su sector, pero también los de las negociaciones con la oposición. Eso no quita que en la Cámara se mencione al actual diputado Benjamín Moreno, quien también es muy cercano al Presidente electo, comentan en el partido, porque fue su jefe de gabinete en la primera aventura presidencial de Kast.

Otra presidenta de partido que está en la Cámara Alta es la senadora Paulina Vodanovic (PS), quien -se dice-, será la encargada de encabezar las negociaciones políticas con el futuro oficialismo, contribuyendo también a la articulación de su sector, donde la DC ya se ha planteado dejar el pacto que la mantuvo viva y en el Congreso, por otro que le sea más “cercano” políticamente. Mientras que quien podría asumir esta tarea en la Cámara Baja sería el diputado Raúl Leiva.

Raúl Leiva, diputado Socialista. Guillermo Ramírez, presidente de la UDI y diputado. Carlos Cuadrado, diputado electo PPD. Paulina Vodanovic, presidenta del PS y senadora. Arturo Squella, Presidente del PR y senador electo.

El legislador por Talagante, Melipilla y Paine, es más bien de bajo perfil, pero ha construido redes que van más allá del actual oficialismo, generando buenas relaciones con Chile Vamos e incluso con algunos republicanos, debido a que comparte su interés en materia de seguridad, lo que lo convierte en un buen negociador para su sector.

En el PPD comentan que si bien la senadora Ximena Órdenes en todos estos años se ha negado a militar en la colectividad y se mantiene independiente, se ha ganado con trabajo y haber logrado la reelección un rol más protagónico. La parlamentaria ha cultivado buenas relaciones no sólo en su entorno natural, sino también con quienes actualmente están en la oposición. Tanto es así, que algunos la mencionan como eventual candidata del PPD a presidir el Senado.

En la Cámara uno de los nuevos diputados, el exalcalde Carlos Cuadrado, según una fuente del partido, es esperado con expectación, pues se le atribuye buen manejo político. No obstante, es altamente probable que deba compartir protagonismo con el jefe de bancada, Raúl Soto, quien inicia su tercer período, lo que le ha permitido cimentar una buena relación con el futuro oficialismo.

Héctor Barría, jefe de la bancada de diputados DC. Matías Walker, senador Demócrata. Javier Macaya, senador de la UDI. Ximena Órdenes, senadora PPD.

PDG tiene jefe de bancada

Otro timonel de partido, pero en la Cámara Baja, es el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, quien tiene una gran cercanía con el senador Juan Antonio Coloma, que va de salida. En el gremialismo comentan que Ramírez se hace aconsejar por Coloma con quien trabajó de cerca hace años. Incluso se les ve a menudo conversando en los pasillos de la Cámara Alta. Comentan que el experimentado extimonel le ha traspasado al diputado su experiencia negociadora. Pero, en el Senado, está el también expresidente Javier Macaya, quien desde la Cámara ha venido generando redes que llegan hasta la oposición, por lo que es altamente probable que sea uno de los negociadores de la UDI en el Congreso.

En RN dicen que la senadora Paulina Núñez aspira a encabezar esta corporación y que se ha ido instalando poco a poco como un liderazgo de su sector, generando además redes hacia el actual oficialismo. Mientras que en la Cámara, la diputada Ximena Ossandón y su par Diego Schalper serían los encargados de articular la convivencia en la derecha con sus otros compañeros de pacto y las negociaciones con la centroizquierda.

En la Democracia Cristiana (DC), que tras eludir la muerte política de la mano de la alianza de centroizquierda que apoyó a Jeannette Jara busca un nuevo pacto “más afín”, surge la senadora Yasna Provoste en la Cámara Alta como la mejor candidata para cumplir el rol de negociadora y articuladora de acuerdos, teniendo ocho años por delante, tras ser reelecta, y las redes que ha tejido no sólo con los partidos de Gobierno sino también con la derecha. En la Cámara, se cree que el jefe de la bancada Héctor Barría cumpliría el rol de buscar acuerdos.

Aunque Evópoli es uno de los partidos que, si se cumple la ley, podría desaparecer, el senador Luciano Cruz-Coke es quien hace un tiempo se ha encargado de conducir para su partido las negociaciones políticas en el Congreso, particularmente en el Senado, y es sin duda, quien continuará haciéndolo. Algo parecido ocurre con demócratas, pues el senador Matías Walker será quien encabece las negociaciones políticas. Mientras el PDG ya eligió jefe de bancada, el diputado electo Juan Marcelo Valenzuela, quien se presume será el encargado de las relaciones políticas de la colectividad en la Cámara.