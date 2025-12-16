Los asesores estratégicos y equipos tras las propuestas sectoriales más importantes del nuevo mandatario

De estos grupos saldrán muchas de las próximas autoridades —ministros, subsecretarios, jefes de servicios o directores de entidades claves del Estado— y que serán los cuadros técnicos encargados de dar fuerza a la instalación de la nueva administración a contar del 11 de marzo de 2026.

Algunos llevan años trabajando con José Antonio Kast, delineando prioridades administrativas y planes legislativos. Otros se sumaron este año y una buena tanda proviene desde otros comandos, tras la primera vuelta del 16 de noviembre, en especial la nutrida cuadrilla de expertos de Chile Vamos.

Se trata de los equipos sectoriales del Presidente electo, desde donde saldrán muchas de las próximas autoridades —ministros, subsecretarios, jefes de servicios o directores de entidades claves del Estado— y que serán los cuadros técnicos encargados de dar fuerza a la instalación de la nueva administración a contar del 11 de marzo de 2026. Con muchas propuestas bajo el brazo, la mayor parte de ellas trabajadas con extremo sigilo, la labor de estos equipos será dotar de músculo al aparato estatal del nuevo mandatario.

Los equipos tras energía, minería y medioambiente y la megafusión de ministerios que se evalúa

Aunque durante la campaña varios expertos asesoraron la candidatura de José Antonio Kast en materia de energía, una de las figuras que tuvo mayor visibilidad —e incluso participó en debates— fue el exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas.

Entre los planteamientos que quedaron plasmados en el programa de Gobierno figuran el perfeccionamiento de la gobernanza de la CNE, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y del Coordinador Eléctrico.

En paralelo, en materias de medioambiente y minería colaboró el exsubsecretario de Medio Ambiente y exdirector ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ricardo Irarrázabal. Según han señalado al interior del comando, en estas áreas se está evaluando la idea de fusionar tres ministerios: Economía, Minería y Energía.





Ricardo Irarrázabal, exdirector del SEA.

En ese diseño, el nombre de Irarrázabal toma fuerza debido a su trayectoria en dichas reparticiones. En 2018 fue designado subsecretario de Energía y, entre 2019 y agosto de 2020, ejerció como subsecretario de Minería, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

También dentro del equipo de medioambiente participó el exministro y exsubsecretario del ramo, Javier Naranjo, quien además abordó temas asociados a otras regulaciones.

En el ámbito minero, otra figura clave que trabajó bajo el alero de Irarrázabal es el abogado Álvaro Parra, militante del Partido Republicano y parte del núcleo más duro de la colectividad.

Asimismo, en esta área ha colaborado desde Chile Vamos Juan José Obach, economista de la Universidad Católica y MPA de la Universidad de Harvard.

Laboral:

Los conocedores del Ministerio del Trabajo a cargo de ideas contra la informalidad y el desempleo

En materia laboral, el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, ha recibido el apoyo y la asesoría de distintos especialistas del mercado del trabajo para el diseño y levantamiento de propuestas en esta área.

Uno de los nombres más presentes —según conocedores de los procesos internos— es el abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, además de exjefe del Departamento Jurídico y Fiscal de la Dirección del Trabajo, David Oddó.

David Oddó, abogado laboral.

No es el único. En este ámbito también ha colaborado activamente Jorge Hermann, ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile, quien se desempeñó como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Trabajo entre marzo de 2019 y mayo de 2020.

Ambos, comentan cercanos, han delineado los objetivos centrales de Kast en materia laboral, donde destacan el combate a la informalidad y al desempleo, un eje que —aseguran— será prioritario para la futura administración.

Adicionalmente, el programa del Presidente electo propone otros lineamientos en el ámbito laboral, entre ellos, un nuevo sistema de indemnización a todo evento; una mayor simplificación y claridad de las normas laborales por parte de la Dirección del Trabajo, para que “empleadores y trabajadores sepan con certeza a qué atenerse”; y la revisión de normativas como la Ley Karin y las 40 Horas, entre otras.

Salud:

Un grupo técnico, nutrido de exautoridades y con foco en las listas de espera

Quienes han liderado el trabajo programático del futuro Gobierno para el sistema de salud son de bajo perfil, pero ya hace meses que vienen moviéndose activamente en el sector.

En concreto, este brazo del programa se gestó desde el think tank Ideas Republicanas, en un proceso que fue liderado por la directora económica y de gestión de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, María Rosa Millán. Ingeniera civil industrial de profesión y, hasta antes de esta elección presidencial, ajena al mundo político, ha tomado un rol de gestión clave en la planificación de una agenda que tiene como principal objetivo una reducción sustancial de las listas de espera.

María Rosa Millán, directora económica y de gestión de la Facultad de Medicina UC.

A ella, como protagonista, también se sumó el doctor Alejandro Berkovits, hematólogo con trayectoria en prestadores privados y públicos, que durante la campaña representó a Kast en algunos seminarios específicamente enfocados en salud. “Fonasa debe ser modernizado y transformarse en un ente activo, que no solo administre recursos, sino que también impulse mejoras reales en la atención y el acceso a la salud”, dijo en un diálogo de la USS.

Con todo, para la segunda vuelta, varias exautoridades que apoyaban a Evelyn Matthei también se sumaron a respaldar a Kast. Así, el abanderado republicano salió a hablar de salud acompañado de Millán, Berkovits, una serie de parlamentarios de oposición y los exministros Emilio Santelices y Jaime Mañalich, además de la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. ¿Alguno volverá al Minsal? Por ahora, nada se ha definido.

Infraestructura:

El núcleo que busca impulsar la construcción de viviendas y obras públicas en el país

Uno de los nombres fuertes que acompañan al Presidente electo, José Antonio Kast, es el urbanista Iván Poduje, quien hoy es el encargado de liderar las materias de vivienda. Según comentaron cercanos al comando, Poduje comenzó a trabajar hace cerca de seis meses con Kast, integrando un equipo inicial de alrededor de nueve personas.

Iván Poduje, arquitecto y urbanista.

Tras la primera vuelta, ese equipo se amplió. De acuerdo con distintas fuentes, se sumaron cerca de 20 profesionales provenientes de los comandos de los excandidatos Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Actualmente, el urbanista trabaja junto a reconocidos nombres, entre quienes participan los arquitectos Ricardo Abuabud, Beatriz Mella, José Antonio Alfonso y Marisol Rojas; el managing director de Colliers, Jaime Ugarte; el ingeniero civil Gino Curti; y el economista Pablo Millar.

En paralelo, en el área de Obras Públicas, la conducción del trabajo programático está en manos del jefe de campaña, Martín Arrau. Al igual que Poduje, Arrau lleva al menos seis meses trabajando directamente en el diseño del plan del Ministerio de Obras Públicas, junto a un equipo de más de 30 personas, varias de ellas provenientes de los comandos de Matthei y Kaiser. En lo operativo, el encargado de esta área es Joaquín Dagá, quien trabajó en un principio junto al comando de Matthei y cuenta con experiencia previa en la cartera, tras haber participado en el segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera junto al entonces ministro Alfredo Moreno. Por ahora, el equipo liderado por Arrau continúa afinando planes y estrategias, con la intención de llegar con la estructura definida el próximo 11 de marzo.

Impuestos:

El grupo de los siete que busca ampliarse hacia más expertos de Chile Vamos

Uno de los grupos sectoriales clave que tuvo Kast durante la campaña fue el tributario, que es coordinado por Rafael Cruzat, abogado de la UC, con un máster en Harvard y que hoy lidera el área tributaria del estudio Contreras Velozo.

Rafael Cruzat, abogado de Contreras Velozo y coordinador del equipo tributario.

Clave, porque está a cargo de aterrizar planes tan cruciales como la eliminación de contribuciones a la primera vivienda; la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23%; la integración del sistema impositivo; y el nuevo crédito en favor de las empresas que contraten trabajadores vulnerables, entre otras medidas.

El abogado es uno de los principales candidatos para asumir como director del Servicio de Impuestos Internos (SII) o como coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda en el mandato de Kast.

El académico ha escrito sobre temas como moral tributaria —las razones que llevan a los contribuyentes a pagar o evadir impuestos— y las implicancias tributarias de la informalidad laboral.

El equipo también lo integran el contador auditor, magíster en Finanzas y en Tributación de la U. de Chile y presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro; el abogado de la U. de los Andes, magíster de la UC, exconsejero constitucional y socio de EO Consultores Tributarios, Jorge Ossandón Spoerer; el ingeniero comercial, contador auditor e histórico exsocio de PwC, Germán Campos; el ingeniero civil industrial en química de la UC, doctor en Economía por Oxford, Germán Vera; el abogado y exjefe de gabinete del SII en la época de Julio Pereira, Gerardo Montes; y el abogado de la UC con un máster en la Universidad de Leiden y socio de PCM Abogados, Sebastián Vallebona.

Los expertos detrás del plan para unir en una sola entidad todos los organismos con competencia digital

En materias de telecomunicaciones, tecnología y conectividad digital, Jorge Atton es quien ha estado asesorando a la candidatura de José Antonio Kast.

Así, el exsubsecretario de Telecomunicaciones ha estado detrás de la creación del programa y del plan de implementación de Chile Digital.

Jorge Atton, exsubsecretario de Telecomunicaciones y exintendente de La Araucanía.

En estas materias, la idea del Presidente electo es crear una comisión o agencia que reúna todos los elementos asociados a la digitalización que actualmente son abordados en distintos ministerios.

Hoy, la Agencia de Protección de Datos Personales depende del Ministerio de Economía; en tanto, la Agencia de Ciberseguridad depende del Ministerio del Interior, mientras el Plan Nacional de Data Centers es una estrategia que ha llevado a cabo el Ministerio de Ciencias y, paralelamente, otra parte de los temas tecnológicos los aborda la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Es por ello que, entre otros aspectos, la nueva administración buscará robustecer la Subtel y creará una entidad que vele tanto por las telecomunicaciones como por la ciberseguridad, la protección de los datos personales y la promoción de un gobierno digital.

Cercanos al mandatario electo confirmaron que, de esta manera, “habrá una sola instancia de coordinación digital”, pero que para su correcta implementación se deben nombrar los equipos adecuados.

“El Gobierno va a tener una preponderancia muy fuerte porque les interesa que se digitalice el Estado”, sostienen desde La Moneda “chica”. Así, uno de los nombres que resuena para liderar esta subsecretaría es el de Natalia López, actual gerenta de Infraestructura Digital en Desarrollo País.