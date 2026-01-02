Operador aéreo retoma ruta a Isla Mocha tras visto bueno de Contraloría que destraba pagos pendientes del Ministerio de Transporte
La autoridad mantenía deudas por cerca de $ 300 millones con Aerocord, que el 22 de diciembre suspendió el servicio entre la isla y la localidad de Lebu, en territorio continental, lo que obligó este miércoles a la intervención de Carabineros para realizar traslados de emergencia.
Para los cerca de 800 habitantes de Isla Mocha, frente a las costas de la provincia de Arauco, en la Región del Biobío, la decisión significaba quedar prácticamente incomunicados por aire. Por eso cuando el operador aéreo Aerocord anunció la semana pasada la suspensión indefinida de su ruta a la isla denunciando deudas impagas por $ 293 millones de parte del Ministerio de Transporte, los engranes rápidamente se pusieron a girar.
Los pasivos se originaron debido a que el operador aéreo se adjudicó en junio de 2025 un trato directo con la autoridad para atender el recorrido entre la isla y la localidad de Lebu, en territorio continental, pero el contrato no estaba firmado por la autoridad ni ratificado por Contraloría, lo que impedía la emisión de facturas y dar cumplimiento a lo que se dispone en la Ley de Pagos a 30 Días.
Debido a que se trata de un servicio crítico, el quiebre tuvo inmediatas repercusiones y este miércoles 31 de diciembre un avión de Carabineros debió llegar a Lebu para realizar traslados de emergencia a la isla, que se mantenía incomunicada por aire desde el 22 de diciembre.
Ante la presión que planteaba el caso, la Contraloría se apresuró a intervenir y el mismo miércoles tomó razón del contrato, lo que permitirá al Ministerio de Transportes finalmente hacerse cargo del pago de las obligaciones pendientes, y reanudar el servicio del operador dentro de un plazo de 48 horas.
