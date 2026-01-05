Asociación Chilena de Municipalidades propone una “ruta legislativa” de cara a la modernización de esas entidades
Su presidente, el alcalde Gustavo Alessandri, señala que “sabemos que la verdadera descentralización se construye desde los municipios, y esta agenda es nuestra herramienta para mejorar concretamente la vida de los chilenos”.
Noticias destacadas
La expectación que genera la cada vez más cerca instalación del nuevo gobierno, liderado por el republicano José Antonio Kast, alcanza también a algunas instituciones, como es el caso de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), que este lunes presentó lo que denominó como la “ruta legislativa” de cara a un proceso de “Modernización Municipal 2050”, que contempla algunas propuestas que aspiran que se conviertan en proyectos de ley.
En la actividad, el presidente del organismo Gustavo Alessandri expresó, entre otras cosas, la urgencia de cambiar la lógica de la relación entre los municipios y el gobierno central: “Queremos construir el municipalismo de los próximos 30 años. No nos sirven diagnósticos; necesitamos municipios modernos y flexibles que resuelvan los problemas de las personas hoy, eliminando las trabas burocráticas que asfixian el día a día de nuestros vecinos. Sabemos que la verdadera descentralización se construye desde los municipios, y esta agenda legislativa es nuestra herramienta para mejorar concretamente la vida de los chilenos”, señaló, apuntando a las propuestas que el organismo pretende presentar a la nueva administración y al próximo Congreso.
Las propuestas que la ACHM pretende que sean tramitadas en el Congreso o aplicadas por el nuevo gobierno surgieron de un trabajo conjunto entre alcaldes, la academia y representantes del mundo emprendedor; y su objetivo –indican desde la ACHM- es “aportar soluciones reales a crisis sistémicas que hoy afectan la calidad de vida de las personas: seguridad, financiamiento, permisología y educación”.
Reglamento operativo de permisología
Es así como ante la crisis de financiamiento que atraviesan los municipios, la ACHM propone reformar el Fondo Común Municipal, cuyo actual diseño, argumentan, genera “ineficiencias y desincentiva la recaudación propia”. De ahí que propongan la creación de “herramientas para que los municipios reduzcan su dependencia del FCM, del cual hoy depende un tercio” de ellas.
También abordan el problema de la permisología. En este aspecto, plantean generar propuestas que disminuyan de manera significativa los plazos para los permisos, con menos burocracia. Además, proponen impulsar la modernización de los departamentos de obras de las municipalidades para elevar los estándares urbanos y plantean que “una medida clave será modificar la legislación para terminar con la inamovilidad de los directores de obras en sus cargos”.
A este respecto, Alessandri explicó que “nos hemos adelantado. El objetivo es entregar al nuevo gobierno el trabajo avanzado para que, durante sus primeros 100 días, la ley esté operativa y lista para proteger a nuestros vecinos”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete