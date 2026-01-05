Asociación Chilena de Municipalidades propone una “ruta legislativa” de cara a la modernización de esas entidades

Su presidente, el alcalde Gustavo Alessandri, señala que “sabemos que la verdadera descentralización se construye desde los municipios, y esta agenda es nuestra herramienta para mejorar concretamente la vida de los chilenos”.

La expectación que genera la cada vez más cerca instalación del nuevo gobierno, liderado por el republicano José Antonio Kast, alcanza también a algunas instituciones, como es el caso de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), que este lunes presentó lo que denominó como la “ruta legislativa” de cara a un proceso de “Modernización Municipal 2050”, que contempla algunas propuestas que aspiran que se conviertan en proyectos de ley.

En la actividad, el presidente del organismo Gustavo Alessandri expresó, entre otras cosas, la urgencia de cambiar la lógica de la relación entre los municipios y el gobierno central: “Queremos construir el municipalismo de los próximos 30 años. No nos sirven diagnósticos; necesitamos municipios modernos y flexibles que resuelvan los problemas de las personas hoy, eliminando las trabas burocráticas que asfixian el día a día de nuestros vecinos. Sabemos que la verdadera descentralización se construye desde los municipios, y esta agenda legislativa es nuestra herramienta para mejorar concretamente la vida de los chilenos”, señaló, apuntando a las propuestas que el organismo pretende presentar a la nueva administración y al próximo Congreso.

Las propuestas que la ACHM pretende que sean tramitadas en el Congreso o aplicadas por el nuevo gobierno surgieron de un trabajo conjunto entre alcaldes, la academia y representantes del mundo emprendedor; y su objetivo –indican desde la ACHM- es “aportar soluciones reales a crisis sistémicas que hoy afectan la calidad de vida de las personas: seguridad, financiamiento, permisología y educación”.

Reglamento operativo de permisología

Es así como ante la crisis de financiamiento que atraviesan los municipios, la ACHM propone reformar el Fondo Común Municipal, cuyo actual diseño, argumentan, genera “ineficiencias y desincentiva la recaudación propia”. De ahí que propongan la creación de “herramientas para que los municipios reduzcan su dependencia del FCM, del cual hoy depende un tercio” de ellas.

También abordan el problema de la permisología. En este aspecto, plantean generar propuestas que disminuyan de manera significativa los plazos para los permisos, con menos burocracia. Además, proponen impulsar la modernización de los departamentos de obras de las municipalidades para elevar los estándares urbanos y plantean que “una medida clave será modificar la legislación para terminar con la inamovilidad de los directores de obras en sus cargos”.

Por otro lado, la ACHMy anunció la formación de un equipo técnico para la redacción de un borrador del reglamento operativo de la normativa.

A este respecto, Alessandri explicó que “nos hemos adelantado. El objetivo es entregar al nuevo gobierno el trabajo avanzado para que, durante sus primeros 100 días, la ley esté operativa y lista para proteger a nuestros vecinos”.