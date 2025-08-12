Comercio se suma a la tendencia gremial y alista encuentros con candidatos a La Moneda
En modo electoral se puso la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS). Entre ambas entidades llevarán a cabo el ciclo de conversatorios que busca acercar a los candidatos presidenciales a las realidades y desafíos que enfrentan locatarios y empresas de zonas económicas y comerciales.
La primera cita será con Evelyn Matthei el 14 de este mes, luego Jeannette Jara el 20, Franco Parisi el 21, y el 22 será el turno de José Antonio Kast.
El objetivo es abrir un espacio de conversación donde los dirigentes del sector puedan plantear sus principales preocupaciones, como la inseguridad, la informalidad en el comercio y la urgencia de reactivación económica, entre otras.
