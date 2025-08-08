Le mandaron un MacBook Pro, pero pagó un cargador: distribuidora de Apple en Chile detecta millonario fraude

El grupo ITEM -dueño de la empresa Quintec, uno de los distribuidores de productos Apple en el país, y de las tiendas MacOnline- reveló una millonaria estafa, sobre la cual apuntó a un trabajador que ejercía un cargo de administrativo logístico en su centro de distribución en Pudahuel.

El modus operandi era que despachaba productos de un precio alto, pero antes los rotulaba con etiquetas de artículos de un inferior valor, para posteriormente enviar los paquetes a los clientes.

Así lo explicó la empresa en una querella criminal, en la cual explicó que, tras detectar una “desviación” en la salida de productos, se realizó un análisis de las cámaras del centro de distribución, donde se reveló la actuación del operario, al cual la compañía lo acusó de administración desleal.

En la acción judicial, la empresa explicó que, en junio pasado, una trabajadora retiró un equipo notebook desde la mezanine del cuarto piso del centro de distribución, que fue depositado en el elevador y luego retirado por el querellado, quien se dirigió al sector de packing para efectuar el pesaje y etiquetado, asociándolo al número R012443826, cuyo número corresponde a un cargador.

“Posteriormente, efectuando funciones que no son propias de su cargo de jefe de turno y que no se enmarcan dentro los procedimientos establecidos, hizo entrega del producto de forma personal al colaborador (…) del área de Transporte de Guías y Productos, para que fuera despachado a destino”, dijo la empresa.

Así, el acusado logró que se enviaran una serie de productos a clientes que están identificados. Entre estos figura un MacBook Pro, valorado en $2.949.000, que fue despachado al domicilio del comprador, que realizó un pagó por un cargador de $ 6.990.

Lo mismo se repitió con varios iPhone 16 Pro, que fueron despachados con etiquetas con rotulados que corresponden a productos con valores muchísimo más baratos.

“El querellado, actuando fuera de sus competencias y excediendo sus funciones, desempeñando de manera desleal y haciendo uso abusivo de las facultades de administración, teniendo la obligación de salvaguardarlo, defraudó a ITEM”, sostuvo la firma.