Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política
Economía y Política

Ruth Hurtado da luces sobre la conformación del gabinete de José Antonio Kast

La secretaria general del Partido Republicano expresó que aún no está confirmado que José Luis Daza deje el gabinete de Javier Millei para aterrizar en el equipo ministerial chileno y anticipó que Mara Sedini "podría ser la vocera de Gobierno”.

Por: Magdalena San Martín

Publicado: Domingo 28 de diciembre de 2025 a las 12:55 hrs.

Magdalena San Martín José Antonio Kast Kast gabinete Republicanos Partido Republicano gobierno
<p>Ruth Hurtado da luces sobre la conformación del gabinete de José Antonio Kast</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

A 4 meses de su muerte, el fundador de Fantasilandia entra al Salón de la Fama mundial en la industria de parques de diversiones
2
DF MAS

Rendimiento negativo: el cierre de los fondos inmobiliarios de Frontal Trust en EEUU
3
DF MAS

La Berlín: de emprendimiento familiar a pastelería con ventas que rondarían los US$ 2,5 millones al año
4
DF MAS

Nuevo abogado y las actas y testimonios perdidos: los nuevos antecedentes tras caso Fundamenta
5
DF MAS

Acusaciones de esquema Ponzi: la disputa de una familia chilena que llegó a la justicia de EEUU
6
DF MAS

Dos pesos pesados al mando de dos alas de poder: así se estructura el Segundo Piso de Kast
7
DF MAS

El millonario negocio que está a punto de cerrar Nicolás Weinstein en Chicago
8
Señal DF

Hermann González: “Si el próximo Gobierno es exitoso en generar un boom de inversión, las proyecciones del IPoM se quedarían cortas”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete