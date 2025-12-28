Ruth Hurtado da luces sobre la conformación del gabinete de José Antonio Kast

La secretaria general del Partido Republicano expresó que aún no está confirmado que José Luis Daza deje el gabinete de Javier Millei para aterrizar en el equipo ministerial chileno y anticipó que Mara Sedini "podría ser la vocera de Gobierno”.

A pocos meses de que el Presidente electo, José Antonio Kast, tome el mando, el foco está puesto en quiénes serán parte de los equipos que lo acompañen a partir del 11 de marzo.

Si bien, es él mismo quien está afinando el listado que estará encabezado por los miembros del gabinete -el que de acuerdo a plazos que anticipó el propio Kast, estaría anunciado durante la primera quincena de enero-, ya han saltado algunos candidatos a liderar las distintas carteras.

"Hay que darle espacios a los nuevos rostros", manifestó este domingo la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, en entrevista con Estado Nacional de TVN.

Junto con eso, la representante de la colectividad del Presidente electo dio algunas luces sobre la conformación del gabinete.

Los nombres que suenan

Por ejemplo, consultada respecto de si le gustaría asumir como vocera de Gobierno, Hurtado señaló que "ya hay una persona". Al respecto, se mencionó el nombre de la actual portavoz de la Oficina del Presidente Electo, Mara Sedini, a lo que respondió: “entiendo por lo que ha salido que ella (Mara Sedini), podría ser la vocera de Gobierno”.

Sin embargo, explicó que hay una discusión respecto de si se fusiona el Ministerio del Interior con el de la Secretaría General de Gobierno (Segegob). A su juicio, ese diseño "sería lo lógico por el cambio de funciones que hay hoy y dejar solamente a Segpres por una parte con todo lo que tiene que ver con el tema legislativo y a Interior fusionado".

También fue consultada respecto de a qué responde la idea de pensar en el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, como una alternativa para Cancillería.

Según Hurtado, lo que se busca con este fichaje sería atraer inversión. “Él tiene vasta experiencia en aquello, por lo tanto nos parece un buen nombre”.

No obstante, fue enfática en que no está en la posición de poder confirmar si el ejecutivo vinculado al Grupo Luksic será el próximo ministro de Relaciones Exteriores y aseguró que no había hablado con el Presidente electo. No obstante, expresó: "pero sí entiendo que por el perfil que tiene podría ser una gran ayuda para lo que se ha establecido en materia de relaciones internacionales”, detalló.

A su vez, fue consultada por si es que está confirmado que José Luis Daza dejaría el Gobierno de Javier Milei para aterrizar en la nueva administración chilena, a lo que respondió que "todavía no".

Hurtado señaló que "de hecho, hoy salió en prensa que podría ser (ministro) o de Hacienda o triministro", aunque apostó a que "la idea es que él se pueda venir. Sería un tremendo apoyo en todo lo que tiene que ver con el recorte público, lo que ha logrado en Argentina".

En el caso del Ministerio de Salud si bien reconoció que el nombre de Luis Castillo está sonando con fuerza, pero aseguró que hay “médicos más jóvenes que quizás no tienen el peso político que pudiera tener Enrique Paris o Jaime Mañalich o la misma Paula Daza”, que han trabajado en el área de salud de Kast.

Seguido a eso, sostuvo que optar por un nombre como Paula Daza para Salud “sería incompatible”, considerando que una de las fichas está puesta en que su hermano, José Luis Daza, pueda integrar el gabinete económico.

Coordinación en la derecha

En paralelo, para levantar nombres de futuras eventuales autoridades, los partidos de los otros partidos de derecha también están proponiendo elencos.

La secretaria general del Partido Republicano aseguró que los presidentes de la UDI, Guillermo Ramírez, de RN, Rodrigo Galilea, y de Republicanos, Arturo Squella, están trabajando en miras a esa tarea.

En todo caso, Hurtado detalló que en el caso de la UDI y RN, específicamente quienes están ejerciendo el rol de “reclutadores” serían el senador y expresidente del gremialismo, Javier Macaya, y la senadora electa por el Maule y actual secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares.

Diferente es el caso del Partido Nacional Libertario de quien fue candidato a la presidencia, Johannes Kaiser. Según sugirió Hurtado, desde la tienda aún no se ha tomado la decisión de formar o no parte del nuevo equipo de Gobierno.

No obstante, aseguró que “ha habido conversaciones permanentes” y que “es algo que nosotros no podemos ponerle límite (de fecha para que se resuelva) porque ellos tienen que llegar a la libre convicción de que quieren ser parte de este proyecto”.

Lo que sí, esperaría que la definición esté tomada antes de que el Presidente electo se vaya de vacaciones.



