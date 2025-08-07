Fallece Andrés Sanfuentes, influyente economista chileno y expresidente de BancoEstado
El economista fue columnista de Diario Financiero y encabezó el banco estatal entre 1990 y 2000.
Este jueves, se confirmó el fallecimiento del influyente economista chileno Andrés Sanfuentes, quien ejerció como presidente de BancoEstado durante una década, tras el retorno de la democracia.
La noticia fue dada a conocer por el banco estatal, institución que presidió entre 1990 y 2000.
Sanfuentes no solo jugó un papel clave en BancoEstado durante el proceso de transición hacia la democracia, sino que también dejó una profunda huella en el ámbito académico.
Formado como uno de los llamados "Chicago Boys", lideró el Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile entre 1975 y 1980, y ejerció como académico en dicha casa de estudios entre 1970 y 2016.
Su compromiso con la educación financiera era tal, que su última aparición pública fue en la reinauguración del Museo del Ahorro, iniciativa que él mismo impulsó y que reflejaba su permanente preocupación por inculcar en las nuevas generaciones el valor del ahorro.
"El Comité Ejecutivo de BancoEstado expresa sus más sinceras condolencias a la familia de don Andrés Sanfuentes, y rinde homenaje a quien dejó una huella profunda en nuestra historia y en la de Chile, como un constructor de la banca pública al servicio de las personas", cerró el banco estatal.
Sanfuentes también fue un activo columnista de Diario Financiero.
