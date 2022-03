Crisis hídrica: Boric ve un posible racionamiento en la RM y Aguas Andinas dice que el escenario podría empeorar

Industria

El Presidente afirmó que el suministro de agua en la Metropolitana está asegurado hasta el segundo semestre del año, de manera que en caso de que no llueva durante este invierno, las autoridades deberán realizar cortes de agua en Santiago, comenzando por la zona oriente.

En su primera entrevista radial con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) tras haber asumido el cargo de Presidente de la República, Gabriel Boric abordó la escasez hídrica y no dejó espacio para dudas, pues tras ser consultado por la situación en la Región Metropolitana, el mandatario no descartó “eventuales racionamientos de agua” en el sector oriente de la capital y sostuvo que, en este contexto, “no pueden pagar justos por pecadores”.

De acuerdo a lo expresado por el gobernante, en el país existen dos problemas que deben ser resueltos: la sequía y el uso de las aguas.

Foto: Reuters

Indicó que una de las medidas para hacer frente a este escenario es “mejorar el racionamiento y terminar con la concentración de derechos de agua en ciertos lugares que han dejado a gran parte de la agricultura campesina sin ningún tipo de recurso”, además de potenciar el uso de plantas desalinizadoras en Chile.

“Cuando he dicho ‘no es solo sequía, también es saqueo’, lo reitero”, agregó. En este contexto reveló que el ahora expresidente Piñera, le advirtió respecto del suministro asegurado para las familias hasta el segundo semestre del 2022.

Pero pese a ello, las condiciones climáticas son complejas y tal como lo han mencionado distintos expertos, Boric comentó que el abastecimiento de las comunas de la Región Metropolitana “dependerá del invierno”. Esto, en medio de la posibilidad de una drástica disminución de lluvias en la Zona Central del país debido a las altas temperaturas y un fenómeno meteorológico en el Océano, que durante los próximos meses podría “estancar” la llegada de precipitaciones a la capital.

Y es por eso que, en este contexto, el Jefe de Estado hizo un llamado a mejorar el aprovechamiento de las aguas grises para cuidar el riego en la agricultura, y afirmó que desde el gobierno no quieren repetir “la experiencia de Ralco donde en el Alto Biobío se terminó matando la cultura de un pueblo” para construir un embalse, por lo que propuso la búsqueda de “un sano equilibrio entre las necesidades de todo el país y las comunidades que habitan las zonas”. Esto, además de las medidas en particular que se tomen en aquellas zonas de mayor consumo. “Hago un llamado en particular a las familias del sector oriente y también a las alcaldías a utilizar todas las medidas de ahorro posibles, en particular en materia de riego”, sentenció.

Abastecimiento en riesgo

El cada vez más escaso volumen de los ríos que abastecen a la capital no es algo nuevo, y desde Aguas Andinas afirman que actualmente “los caudales no proveen a la empresa el agua necesaria ni suficiente para cubrir la demanda de la ciudad”. De manera que han debido suplir dicha diferencia con medidas extra como las descargas de las reservas del embalse El Yeso, y las transferencias de los canalistas del Río Maipo, según comentó Eugenio Rodríguez, director de Clientes de la compañía.

“Con 13 años de sequía, los ríos Maipo y Mapocho, que significan el 80% del abastecimiento, están muy por debajo de los promedios históricos”, advirtió. Pues en el caso del primer caudal, dicho promedio para febrero es de 141 m3/s, lo que dista en gran medida de los 47 m3/s reportados en el mes pasado. Y en el caso del Mapocho, el promedio histórico es de 4,6 m3/s, pero en febrero de este año el volumen alcanzó solo 1,2 m3/s.

“Si este invierno llueve lo mismo que en 2021, la situación se volverá aún más crítica no solo para la zona oriente, sino para toda la RM (...) Lo que Santiago necesita es mayor infraestructura sanitaria para estar mejor preparada”, sentenció Rodríguez.

Mandatario descarta rebajar

expectativas de reforma tributaria

El Presidente Gabriel Boric también fue consultado por las expectativas de su gobierno en materia tributaria, y es que una de sus grandes promesas fue aumentar en 5 puntos la recaudación del PIB. Sin embargo, el mandatario recalcó que no bajarán la meta dado que "todo gasto permanente estará sustentado en ingresos permanentes", y expresó su profunda confianza en el trabajo del ministro de Hacienda, Mario Marcel. "En el empresariado hay consenso de que si esto se hace bien, podemos avanzar juntos. Y esto no lo vamos a plantear de manera adversarial", señaló.

Respecto del Estado de Excepción de la Macrozona sur, aseguró que no renovarán dicha medida, pero no lo retirarán antes, y descartó un eventual "perdonazo" a migrantes irregulares.