Latam inicia 2024 con alza de 18% en ingresos por mayor flujo de pasajeros y utilidades se duplican a US$ 258 millones

Latam Airlines comenzó 2024 con tendencias positivas, registrando aumentos, tanto en materia de ingresos, como de ganancias, en los primeros tres meses del año.

Entre enero y marzo recién pasados, la empresa registró ingresos por US$ 3.321 millones, un 18,4% más respecto al mismo periodo de 2023, cuando anotó US$ 2.771 millones, según informó en sus resultados reportados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Este crecimiento se explica, principalmente, por el incremento de 21% de los ingresos de pasajeros de la aerolínea. El CFO de Latam Airlines Group, Ramiro Alfonsín, dijo que se debe a los efectos logrados tras salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, con una estructura más “sólida”.

“Los resultados en el primer trimestre, impulsados por la temporada alta de vacaciones, con un tráfico que ya superó los indicadores previos a la pandemia. Estos resultados llevaron al grupo a actualizar su guidance 2024 al alza, lo que en el caso del Ebitdar ajustado, se traduce en un aumento de entre aproximadamente 10% y 22% versus el año anterior”, precisó.

En este escenario, Latam registró en el primer trimestre una utilidad de US$ 258 millones, cifra que implica un incremento de 110% en relación al mismo periodo de 2023. Además, la empresa cerró marzo pasado con una liquidez de US$ 2.951 millones, impulsado por una generación de caja de US$ 137 millones durante el período. Según Alfonsín, estas cifras reflejan el enfoque de “eficiencia de costos” que impuso la aerolínea lo que ha permitido mantener el costo por pasajeros ex fuel en 4,3 centavos de dólar.