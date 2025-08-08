La fórmula de la CPC para reactivar la economía en los primeros tres meses del próximo Gobierno

“Volver a crecer a ritmos elevados no es una misión imposible. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien”. Así de categórica fue la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, en la presentación de Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile, una serie de 50 propuestas -elaboradas en un trabajo conjunto de 80 empresarios, expertos y exautoridades-, que apuntan a fomentar el desarrollo económico del país.

Es un ambicioso paquete de propuestas que tiene como horizonte lograr que Chile crezca al 4% anual, y que abordan seis ejes.

La CPC busca socializar estas propuestas con los candidatos presidenciales, con el fin de que las consideren en sus programas de Gobierno y, en el mediano plazo, se concrete en políticas públicas pro crecimiento.

De hecho, el documento detalla qué medidas son aplicables dentro de los primeros tres meses del próximo gobierno o en el primer año, ya sea a través de mejoras en gestión, vía normativa o a través de proyectos de ley.

Agilizar los proyectos ya adjudicados