Privados quieren que el país crezca y ven como grandes escollos la falta de gobernabilidad y la ideologización

Las 50 propuestas para impulsar el desarrollo económico del país de la CPC concitaron entusiasmo entre los empresarios y ejecutivos presentes en el espacio Tánica, en Vitacura. Sin embargo, más allá de las ideas económicas, uno de los temas que marcó la jornada fueron las próximas elecciones presidenciales y cómo encauzar las ideas en los planes de quien gobierne durante los próximos años. En los pasillos se escucharon conversaciones entre empresarios y empresarias sobre el rumbo que debería tomar Chile y las definiciones que esperan ver en los programas de los distintos candidatos.

El empresario y expresidente de la CPC y de la Cámara Chilena de la Construcción, José Antonio Guzmán, expresó su preocupación por el panorama político de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Guzmán aseguró que observa el proceso con cautela, ya que, desde su perspectiva, la situación está “bastante complicada”. Agregó que, más allá de quién resulte electo, su principal inquietud es la gobernabilidad del país. “Veo que está siendo muy difícil manejar este país. Lo que más me preocupa es el nivel ético de la población, tema que debería estar sobre la mesa”, enfatizó.

Respecto a los programas de los distintos candidatos, afirmó que “los de la centroderecha van bien. Los otros, abominables”.

“El motivo por el cual vine a esta instancia fue para ver si lograba levantar mi esperanza por este país, y veo que sí. Hay que empezar a recuperar la confianza, que es la principal necesidad en este país, saber convencerse de que sí se puede volver a crecer y aspirar a ser un país desarrollado”, concluyó.

Guillermo Tagle, director de empresas.

“Que tengamos un buen Congreso, con la convicción de que hay que modernizar Chile”

Para el director de empresas Guillermo Tagle, uno de los pilares fundamentales para que Chile retome la senda del crecimiento es fortalecer la voluntad de gestión. El expresidente de Credicorp Capital subrayó que, más allá de las propuestas o eventuales cambios en ciertas áreas, en el país falta voluntad para destrabar procesos clave de inversión. “Hay mucha ideología que tiene trabado el sistema. Obviamente también ayuda que se haga un sistema mucho más ágil, pero yo creo que es más de voluntad e ideología para todo lo que es permisología y aprobación”, recalcó. Tagle también destacó la importancia del poder legislativo en este proceso. “Es súper relevante que tengamos un buen Congreso, un equipo de parlamentarios que llegue con la convicción de que hay que modernizar Chile, de que hay que hacerlo crecer y que trabaje en equipo con quien resulte elegido”. Respecto a la idea de conformar una lista única para los candidatos de derecha, el ejecutivo sostuvo que la fragmentación del Parlamento ha sido efectivamente uno de los problemas que se han enfrentado en el pasado.





Óscar Hasbún, exvicepresidente Sofofa y gerente general de Vapores.