Privados quieren que el país crezca y ven como grandes escollos la falta de gobernabilidad y la ideologización
Noticias destacadas
Las 50 propuestas para impulsar el desarrollo económico del país de la CPC concitaron entusiasmo entre los empresarios y ejecutivos presentes en el espacio Tánica, en Vitacura. Sin embargo, más allá de las ideas económicas, uno de los temas que marcó la jornada fueron las próximas elecciones presidenciales y cómo encauzar las ideas en los planes de quien gobierne durante los próximos años. En los pasillos se escucharon conversaciones entre empresarios y empresarias sobre el rumbo que debería tomar Chile y las definiciones que esperan ver en los programas de los distintos candidatos.
José Antonio Guzmán, expresidente CPC y CChC.
“(Las propuestas) de la centroderecha van bien. Los otros, abominables”
El empresario y expresidente de la CPC y de la Cámara Chilena de la Construcción, José Antonio Guzmán, expresó su preocupación por el panorama político de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Guzmán aseguró que observa el proceso con cautela, ya que, desde su perspectiva, la situación está “bastante complicada”. Agregó que, más allá de quién resulte electo, su principal inquietud es la gobernabilidad del país. “Veo que está siendo muy difícil manejar este país. Lo que más me preocupa es el nivel ético de la población, tema que debería estar sobre la mesa”, enfatizó.
Respecto a los programas de los distintos candidatos, afirmó que “los de la centroderecha van bien. Los otros, abominables”.
“El motivo por el cual vine a esta instancia fue para ver si lograba levantar mi esperanza por este país, y veo que sí. Hay que empezar a recuperar la confianza, que es la principal necesidad en este país, saber convencerse de que sí se puede volver a crecer y aspirar a ser un país desarrollado”, concluyó.
Guillermo Tagle, director de empresas.
“Que tengamos un buen Congreso, con la convicción de que hay que modernizar Chile”
Óscar Hasbún, exvicepresidente Sofofa y gerente general de Vapores.
“Son discusiones que han estado sobre la mesa durante décadas y todavía no hay soluciones”
Desde los ojos del exvicepresidente de la Sofofa y gerente general de la Compañía Sud Americana de Vapores, estamos ante un país dividido. Aun así, ve una gran oportunidad de construir un acuerdo por el desarrollo del país.
“Uno ve a todas las candidaturas hablar del crecimiento económico, del tema de la seguridad. Hay conciencia de las debilidades que tiene nuestro sistema político, hay conciencia de los problemas regulatorios. Por lo tanto, tengo la esperanza de que los liderazgos políticos sean capaces de construir un acuerdo para volver a crecer”, comentó Hasbún.
Para que esto funcione, explicó, las propuestas de los candidatos no deben quedar en palabras, sino que deben concretarse a través de proyectos de ley. Además, aseguró que todavía falta “mucha carne” que agregar en los programas presidenciales respecto al crecimiento económico, y señaló que como gremio están dispuestos a ayudar a ello.
“Como todos los ciudadanos, miro el proceso electoral con un poquito de escepticismo, porque son discusiones que han estado sobre la mesa durante décadas y todavía no hay soluciones”, recalcó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Hui Chen, cofundadora de CDE advisors: “EEUU ha sido líder en el panorama del cumplimiento, pero está creando muchas incertidumbres hoy en día”
La experta en ética y compliance señaló que si bien el país norteamericano ha sido líder en la materia, los cambios políticos han alterado el panorama.
Sokjin Chang, director general del Global Digital Innovation Network: “Las startups chilenas no pueden depender del sector privado para salir a otros mercados”
El experto abordó las similitudes entre Corea y Chile, las brechas en el ecosistema local y el potencial para crear empresas conjuntas entre startups de ambos países para llegar a nuevos mercados.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete