Parodi es optimista del FAPP: “Yo con un Marshall voy a cualquier pelea financiera”

El presidente del Grupo Consorcio se refirió a un modelo de inversión de las AFP basado en riesgo.

Durante su intervención en el panel del lanzamiento de “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile” de la Confederación para la Producción y del Comercio (CPC), el presidente del Grupo Consorcio, Patricio Parodi, se refirió al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

Se declaró como “muy optimista” respecto a la nueva entidad que partió a principios de este mes y destacó a su directorio, conformado por el economista Enrique Marshall, la abogada Rosario Celedón en la vicepresidencia y el ingeniero comercial Sergio Soto como director ejecutivo. Además de Rodrigo Caputo, Ricardo Matte y Soledad Huerta.

“Yo con un Marshall voy a cualquier pelea financiera”, declaró Parodi.

El ejecutivo también se explayó sobre cómo lograr un marco de inversión flexible e indicó que “hay una gran oportunidad con este nuevo marco de los fondos generacionales”. Por lo que apuntó a dos premisas: “despacito y buena letra, que hacer las cosas bien es más importante que hacerlas” y “permitamos que los que administren estos fondos que se llamen AFP, o como se llamen, tengan ellos la posibilidad de elegir qué portafolio quieren”.

Apuntó a que tienen que ser basados en riesgo, diversificado y con expertos del mundo. “Contratemos gente especial para que le preste plata a las PYME y que pueda desarrollar el gran mercado que da empleo en Chile. Entonces, cuando se habla de supervisión basada en riesgo, dejen que tomen riesgos los que son expertos en esto y después los medimos”, propuso.