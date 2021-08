Gabriel Boric plantea que los retiros desde las AFP "tienen que parar”, pero pide que el cuarto debe pagar impuestos

Industria

"Si eventualmente se aprueba un cuarto retiro, no me cabe ninguna duda que va a haber quienes presenten, al día siguiente, un quinto", sostuvo.

Mientras esta semana seguirá la tramitación del cuarto retiro desde las AFP en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el debate acerca de la necesidad de apoyarlo en el marco de la extensión del IFE se ha generado también en la oposición, donde no parece haber una mirada definitiva respecto de aprobarlo. Al punto que figuras como la del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, diputado Gabriel Boric (CS) estaría evaluando la necesidad de un nuevo retiro.

Así lo planteó el frenteamplista en una entrevista concedida hoy a radio Infinita, donde señaló que "los retiros tienen que parar. Si eventualmente se aprueba un cuarto retiro, no me cabe ninguna duda que va a haber quienes presenten, al día siguiente, un quinto. Le he pedido a la bancada que, de aquí en adelante, todas nuestras acciones parlamentarias tienen que tienen que ser capaces de proyectar el futuro gobierno que vamos a tener".

De esta manera y en forma similar a la de otros candidatos a La Moneda, admitió que su postura acerca del tema ha variado en las últimas semanas, señalando que "soy una persona que está permanentemente dispuesta a revisar, en función de los debates que vemos, cuáles son las posiciones y qué es lo mejor para el bien común".

A partir de esta argumentación, Boric explicó que hay que buscar "cómo compatibilizar la extensión del IFE con un mecanismo donde se pueda permitir este retiro, pero que no sea de la manera regresiva que se han hecho los anteriores, en particular el primero y el tercero".

En este sentido, se explayó aclarando que si se va a concretar el cuarto retiro, este debe constituir renta y que, por lo tanto, entre dentro del cálculo del impuesto global complementario "con el objetivo de quienes no lo necesitan de manera urgente y angustiosa no tengan incentivos para sacarlo y que, por lo tanto, se limite a quienes han sufrido pérdidas de ingreso que le hacen necesario tener un retiro y sea un última ratio, por decirlo de alguna manera", explicó.

Boric fue más allá aún, asegurando que el "regalo tributario" que se le hizo a los sectores de más grandes ingresos, al permitir que en el primer y tercer retiro no se pagara impuestos, en ninguno de los tramos, es más alto de lo que cuesta la extensión mensual del IFE", por lo que hizo hincapié en que las políticas públicas que impulse su sector, más que populares deben ser responsables y sostenibles fiscalmente en el futuro.