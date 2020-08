Juez de NY decide dejar por fuera a Jefferies para el Tramo A del financiamiento DIP de Latam Airlines | Minuto a Minuto

Industria

Este miércoles, el juez James L. Garrity podría tomar una decisión después de escuchar, por última vez, la posición de las partes.

Este miércoles podría ser la última oportunidad para los representantes de Latam Airlines, las firmas inversionistas Oaktree Capital Managemente, Jefferies Finance y Knighthead Capital Management, así como para los del Comité de Acreedores del Grupo Ad Hoc de bonistas, de exponer sus alegatos de cierre ante el Juez James L. Garrity, integrante del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, quien decidirá finalmente quiénes podrán optar por los Tramos A y C del financiamiento DIP.

17:00 - Lisa Schweitzer, abogada de Cleary Gottlieb por Latam Airlines hizo una intervención para responder sobre algunos de los cuestionamientos de sus objetores. "Lo que expone el señor Kirpalani, no tiene nada que ver con lo que están tratando de hacer los deudores", expresó.

16:24 -En la intervención de Susheel Kirpalani, del estudio Quinn Emanuel, para defender a Knighthead Capital, el abogado explicó al Juez que lo "complicado de la ley chilena es veneno para el proceso de reorganización", haciendo referencia a la discusión del derecho prefente de los accionistas al aumento de capital. "Tienen miedo porque ellos podrían perder ante nuevos financistas que entren en la propiedad", sostuvo.

También puso en duda que los accionistas mayoritarios -las familias Cueto, Eblen, Amaro y Qatar Airways- quisieran pagar en efectivo, una vez adjudicado el crédito.

15:46 -Se reanuda la sesión con la intervención del Andrew Zatz y John Cunningham, abogados del Estudio White&Case y representantes de la mesa acreedores Ad Hoc, que se formó después y en paralelo del Comité de acreedores no garantes.

15:32 -Juez James L. Garrity da un receso de 15 minutos.

14:57 -Da inicio la exposición de Allan Brillant, socio de Estudio Dechert y abogado de Comité de Acreedores no garantes. "Nuestros testigos han entregado información suficiente para entender la competitividad de nuestra propuesa del tramo C", explica el defensor.

14:53 - La representante Oaktree Capital Managment, Kim Havlin, socia del estudio White&Case hace una breve intervención sobre las razones de su apoyo a Latam Airlines.

14:44 - Interviene Marshall Huebner, abogado del estudio Davis and Polk y representante de Delta Air lines. Expone sobre seis puntos claves, que abarcan desde el acuerdo entre su representado y Latam Airlines, hasta la crítica situación de la industria y la necesidad de lograr un acceso a recursos.

13:59 - Corresponde a Lisa Schweitzer, abogada de Cleary Gottlieb por Latam Airlines, plantear sus argumentos e inicia recordando que la audiencia del día es para determinar el financiamiento DIP para la aerolínea. "Es tiempo de llegar a una conclusión y de que su Señoría tome en consideración las propuestas que están en el archivo del caso", apuntó.

13:46 - El titular del Tribunal de Quiebras le pide a Susheel Kirpalani que aclare porqué consideran que el proceso de selección de ofertantes ha sido "abusivo" por parte de los deudores. A ello, le responde que "la propuesta de ellos es la única que está siendo considerada y los archivos demuestran que eso no es correcto". "La razón por la que ellos se oponen a la alternativa para el Tramo C no tiene nada que ver con que también exista un Tramo A. Dicen que perderán a Oaktree en ese punto y están poniendo a la Corte entre la espada y la pared", argumentó.

13:42 - El Juez Garrity niega la reapertura de la moción hecha el fin de semana por Knighthead Management Capital para permitir el ingreso de la oferta hecha por Jefferies Finance para hacerse parte del Tramo A.

"Muy respetuosamente niego la moción de reabrir el caso y, en mi pleno ejercicio, no voy a conceder la solicitud para presentar el acuerdo Jefferies como parte de este registro", dijo la autoridad, tras apuntar veía un problema no tener la posibilidad de que los expertos analizaran si realmente la oferta era mejor a la que ya estaba sobre la mesa.

13:26 - Jeffrey Rosenthal, abogado de la firma Cleary Gottlieb, que representa a la parte deudora toma su derecho de palabra y critica rol que ha ejercido Knighthead y Thomas Wagner en el proceso de presentación de ofertas para el financiamiento DIP.

"Nosotros no estamos escondiendo nada de ustedes, porque la realidad es que la oferta final de la contraparte no es mejor para los deudores, en ningún sentido, a lo ya presentado por los deudores", apuntó.

13:22 - Interviene el abogado Allan Brilliant, en nombre de Comité Oficial de los Acreedores. "El Comité apoya la moción interpuesta por Knighthead (...) y por ello pedimos, como hizo Kirpalani, que se reabra la moción para permitir que se estudien más opciones".

13:11 - Hace "su entrada" a la audiencia el Juez Garrity. Da pie a la intervención del representante de Knighthead Capital Management, en manos de Susheel Kirpalani, del estudio Quinn Emanuel. Recuerda el testimonio del cofundador de la firma, Thomas Wagner, quien pidió que se reabriera la moción para discutir aún más el compromiso para un financiamiento del Tramo A.

"Entendemos que la moción de los deudores no está buscando aprobación alguien más aparte de los accionistas (...) Esta decisión no debe tomarse a la ligera", dijo.

Y agregó: "Lo que buscamos es que la Corte esté atenta a que, en algo tan serio como esto, en donde los accionistas están diciendo que los bonistas están haciendo daño a la firma, no hemos más que hacer el bien, proteger la firma y el proceso judicial".

12:58 - Hace su presentación ante el Juez, el abogado Allan Brilliant, en nombre de Comité Oficial de los Acreedores.

12:52 - Inicia la audiencia para definir el financiamiento DIP con el que Latam Airlines afrontaría su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11. La jornada fue convocada inicialmente para este martes, después de maratónicas sesiones la semana pasada, pero luego fue aplazada para hoy.