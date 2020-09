Impuestos, pandemia y recuperación: las aristas económicas del caótico primer debate presidencial de EEUU

Economía

En el encuentro también se abordaron temas como el voto por correo, racismo, violencia y orden público.

Tal como se esperaba, constantes críticas, acusaciones y descalificaciones fueron la tónica de la hora y media por la que se extendió el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden.

Si bien las interrupciones por parte del actual mandatario no cesaron en todo el debate, y fueron acompañadas de ataques como "no hay nada inteligente en ti, Joe", el candidato demócrata no dudó al momento de tratar a su contrincante de "payaso", "racista", "cachorro de Putin" e incluso exclamar: "¿Quiéres callarte, hombre?".

Aunque durante todo el encuentro el moderador y periodista de Fox News, Chris Wallace, solicitó respeto, orden e hizo llamados a la calma, temas como el voto por correo, el racismo, la violencia, el orden público e incluso los ataques de Trump al hijo de Biden subieron permanentemente el tono de la discusión.

Sin embargo, el plano económico -tanto en lo programático como en lo individual- de la mano del manejo de la pandemia y las consecuencias que esta tendrá para EEUU, también marcaron algunos de los puntos más controvertidos del debate.

El mandatario insistió en defender la respuesta de su administración a la pandemia, afirmando que "conseguimos las batas, conseguimos las máscaras, hicimos los ventiladores", y alegando que Biden no habría podido hacerlo.

El demócrata, por su parte, arremetió contra la gestión de Trump, defendiendo que solo comenzó a informar a la población cuando la enfermedad llegó a los mercados. ″Él entró en pánico, o simplemente miró el mercado de valores, uno de los dos", criticó Biden, agregando que "él ni siquiera ha reconocido que sabía que esto estaba sucediendo, sabía lo peligroso que sería en febrero, y ni siquiera te lo dijo".

Quizás algunas de las mayores diferencias entre los candidatos se evidenció cuando se les preguntó por sus perspectivas de recuperación económica.

Por un lado, Biden aseveró que "no se puede arreglar la economía hasta que se arregle la crisis del Covid" y defendió que a las pequeñas empresas y escuelas les había costado abrir por falta de ayuda del gobierno, agregando que "él (Trump) insiste en que avancemos y abramos cuando tengamos casi la mitad de los estados en EEUU con un aumento significativo en las muertes y casos de Covid".

Pero, desde la otra vereda, el presidente actual volvió a referirse al coronavirus como la "plaga de China", y acusó que los demócratas se oponen a reabrir rápidamente por razones políticas.

Visiones tributarias opuestas

La arista tributaria parece ser una de las principales diferencias entre las propuestas de Biden y Trump, ya que mientras el candidato republicano se jacta de que los recortes a los impuestos para empresas han sido claves para su administración, el demócrata prioriza revertir dichas reformas si llega a la Casa Blanca.

"Si alguna vez te conviertes en presidente con tus ideas, y quieres terminar con mis (recortes de) impuestos, te diré una cosa: perderás la mitad de las empresas que han entrado aquí... Ellos se irán", aseguró el mandatario a su contrincante, agregando que "si la bolsa sube, eso significa empleos y mejores jubilaciones".

Ante las amenazas de Trump, Biden volvió a defender que de convertirse en presidente reducirá las exenciones tributarias -como las que ha usado Trump-, ya que a su juicio ese dinero es necesario ayudar a los estadounidenses.

En el plano laboral, Biden defendió la significativa creación de empleos mientras era vicepresidente de la administración Obama, agregando que llegaron al poder en medio de una recesión, pero que de todas formas lograron sacar adelante la economía.

"Pudimos tener una recuperación económica que creó los empleos de los que está hablando (Trump). Le entregamos una economía en auge y lo arruinó", criticó el exvicepresidente, agregando que "incluso antes del Covid la fabricación se arruinó, se fue al vacío".

Los impuestos de Trump

Al ser consultado por el moderador sobre la investigación del New York Times que afirma que pagó solo US$ 750 en impuestos a la renta en 2016 y 2017 -cada año- Trump rechazó la acusación y señaló que ha pagado "millones de dólares" en gravámenes.

Ante la insistencia de Wallace, el mandatario dijo que un año pagó US$ 38 millones en impuestos un año y US$ 27 en otro, pero evadió la pregunta en más de una ocasión. "Lo verán tan pronto como esté terminado, lo verán", indicó sobre sus registros fiscales.

Horas antes del debate, Biden publicó sus declaraciones de impuestos de 2019, revelando que él y su esposa pagaron casi US$ 300 mil de impuestos federales el año pasado. Kamala Harris, su compañera de fórmula, también dio a conocer sus declaraciones, las que mostraron que junto a su esposo pagaron más de US$ 1,1 millones en impuestos durante el mismo período.

Luego de este primer encuentro, los contrincantes se volverán a enfrentar dos veces antes de las elecciones del 3 de noviembre: el 15 de octubre en Miami y el 22 del mismo mes en Nashville. La próxima semana, en tanto, será el turno de los vicepresidentes, y Kamala Harris y Mike Pence se verán las caras en Utah.