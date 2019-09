WeWork pospone salida a bolsa por escaso entusiasmo en el mercado

Multinacionales

La firma temió el fracaso de su debut bursátil. Ahora confía en poder retomar sus planes de salida a bolsa antes de fines de año.

El propietario de WeWork, The We Company, decidió archivar los preparativos de una oferta pública de acciones, ante el temor de un fracaso en su debut bursátil. La startup de arriendo de oficinas se estaba preparando para lanzar una gira de inversionistas esta semana para dar a conocer su salida a bolsa. Ahora, la empresa estadounidense confía en poder retomar sus planes de salida a bolsa antes de fines de año.

La compañía ya había rebajado drásticamente sus expectativas de valoración en su debut bursátil. Así, The We Company consideraba situar su valoración entre US$ 15 mil millones y US$ 20 mil millones, lo que suponía recortar en más de US$ 20 mil millones la valoración obtenida por la compañía en su última recaudación de fondos el pasado mes de noviembre.

Los interrogantes sobre su negocio y las abultadas pérdidas hacían desconfiar a los inversionistas. SoftBank, uno de sus principales accionistas, ha estado presionando a la firma para que retrasara su salida a bolsa, prevista para este mes, ante las dificultades que anticipaban para colocar sus títulos en el mercado.

En total, SoftBank ha destinado US$ 10 mil millones a la empresa neoyorquina a través de su fondo VisionFund. Tal y como ha publicado Financial Times, SoftBank teme que el recorte de la valoración de WeWork reduzca las opciones de financiación de su nuevo fondo, en el que espera recaudar US$ 108 mil millones para seguir invirtiendo en tecnológicas.

La empresa ha optado por la cautela ante unos números rojos de US$ 690 millones en los seis primeros meses del ejercicio y que se duplicaron hasta los casi US$ 2.000 millones en el pasado ejercicio. The We Company, matriz de WeWork, ha anunciado que ha recibido ya luz verde del Nasdaq para empezar a cotizar bajo el símbolo We.