Lamentables formas

Cartas

Señora Directora:

Escuchar los debates en el plenario de la Convención Constitucional – ahora con la discusión de fondo – entristece cuando un porcentaje importante del tiempo un grupo de convencionales señala no haber sido escuchado y considerado en sus planteamientos, y otros grupos frente a ese hecho indican que no ha existido voluntad de diálogo de sus contradictores. Todo esto, con intervenciones que hacen gala de un uso exacerbado de hipérboles, alejado del fondo de la discusión.El proceso constitucional que estamos viviendo se genera por una grave crisis sociopolítica, donde uno de sus fundamentos fue la baja legitimidad de las instituciones y sus integrantes. Considerando aquello, es relevante que luego de meses de trabajo, la Convención que hoy se encuentra en el centro de atención se legitime no solo en el producto que entregue, sino también en las formas, el trato y en el respeto a la hora de presentarse frente a quien piensa distinto.

Este tipo de actitudes sostenidas, entre otros asuntos, nos llevaron al quiebre de octubre de 2019; esperemos que la eventual solución que se adoptó y se legitimó democráticamente, no caiga en los mismos vicios.

Daniel Burgos Bravo