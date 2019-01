La legendaria cata a ciegas que posicionó a Chile en las grandes ligas del vino

Tendencia

Hoy se cumplen 15 años de La Cata de Berlín, cuando Eduardo Chadwick invitó a un selecto grupo de personalidades del mundo del vino en Europa para catar a ciegas los más finos vinos franceses e italianos junto a sus propios vinos con un objetivo simple pero potente: demostrar la calidad de clase mundial de los vinos chilenos.

Los resultados ubicaron a Viñedo Chadwick 2000 y Seña 2001 por sobre legendarios vinos de clase mundial, posicionando al evento como un hito en la historia del vino chileno y un precedente para el reconocimiento de los terroirs chilenos alrededor del mundo.

"La Cata de Berlín surgió a raíz de mi frustración de que los críticos no estaban realmente reconociendo la calidad de nuestros vinos porque sabían que provenían de Chile, y Chile era un nuevo país entrando a la escena mundial. Entonces, la idea fue tener un formato a ciegas en donde ellos podrían concentrarse en los sentidos y evaluar realmente nuestra calidad", como lo explicó Eduardo Chadwick, premio Decanter Man of the Year 2018.

Esta iniciativa se replicó en más de 17 países, incluyendo las principales capitales del mundo tales como Hong Kong, Tokio, Beijing, Londres y Nueva York, abarcando a más de 1,400 expertos de vino que participaron en catas a ciegas sin sesgos, posicionando de manera consistente a los vinos chilenos entre los tres primeros lugares en 20 de los 22 eventos, logrando una notable tasa de éxito del 90% en las preferencias generales, posicionando a Chile entre las más prestigiosas apelaciones de clase mundial para vinos tintos, al igual que Burdeos, Toscana y Napa.

En palabras de Steven Spurrier Decanter MoY 2017: "Creo que es un gran logro que los vinos chilenos que antes no eran vistos con gran potencial, sí lo obtuvieron después de La Cata de Berlín."