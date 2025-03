“Calladita, más bonita”, escuché más de una vez cuando era niña. Me lo decían en voz baja, con actitud amable, como si fuera un consejo bienintencionado. Pero era una advertencia silenciosa: eres mujer, por tanto, no incomodes y no hables nunca de más.

Por eso, cada vez que escucho el grito afinado y seguro de Emilia Dides en Miss Universo, pienso que ella desafía ese mandato. Su “Chileeeee” quedó tatuado en la memoria colectiva. No fue casual: detrás de esa voz potente hay perseverancia, trabajo consciente y la decisión de no pasar desapercibida.

Durante siglos, las mujeres no tuvimos espacio para hablar en público. Recién en los años '50, Chile vio a sus primeras mujeres tomar la palabra: Adriana Olguín, primera ministra (en Latinoamérica), y María de la Cruz Toledo, primera senadora. Ellas no solo ocuparon cargos, también fueron las primeras voceras institucionales en un país poco acostumbrado a escuchar voces femeninas.

Hoy, tras años de esfuerzo colectivo, la participación femenina en liderazgo crece lentamente. Pero persiste una brecha: ¿Cuántas mujeres líderes están tomando la palabra? ¿Cuántas descubren que la comunicación oral es clave para su posicionamiento y para representar a otras mujeres?

Tomar la palabra no es solo un acto de visibilidad. También es proyectar liderazgo, generar confianza y abrir oportunidades.

Muchas colegas confiesan el miedo paralizante que sienten frente a un micrófono o un escenario. Yo lo miro con más calma porque sé que la seguridad se construye. Hace años, presencié una sesión de coaching para una alta autoridad. La recuerdo ensayando con un lápiz entre los labios, obligándose a modular mejor. Ahí entendí algo esencial: la seguridad no es innata, se aprende y se entrena.

También decidí mejorar mi comunicación. Encontré una gran coach que me enseñó sobre el lápiz y muchas cosas más. Es normal que haya nervios, y para enfrentarlos la clave es practicar en el escenario. Ningún contenido destaca si la voz que lo transmite no tiene coherencia, presencia y fuerza.

La experta Laura Sicola, coach de comunicación para mujeres C-Level, lo resume así: “Si quieres ser percibida como una líder, tienes que sonar como una". Ella misma llevó este mensaje al formato TED y demostró cómo la voz y la presencia son herramientas estratégicas para liderar con impacto.

Conozco a muchas mujeres poderosas, con tanto que decir, que aún no se atreven. A ellas les dejo un desafío para este 2025: propónganse preparar una charla TED. No como un sueño lejano, sino como un proceso real para desafiarse y compartir ideas que importan. Todas tenemos algo que vale la pena ser escuchado. Y el simple acto de prepararse será transformador.

La presencia de voces femeninas de alto impacto, no solo les hará bien a sus carreras y organizaciones; le harán bien a Chile o "Chileeee", como grita orgullosa Emilia Dides.