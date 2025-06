Romper con Israel, Jorge Correa Sutil en spot de Winter y la Concertación: las polémicas que dejó el Debate Presidencial 2025

De los más variopintos temas se refirieron los candidatos Jeannette Jara (PC), Jaime Mulet (FRVS), Carolina Tohá (PPD) y Gonzalo Winter (FA) en el Debate 2025, revelando las diferencias y las tensiones no resueltas en el oficialismo, algunas de ellas de calado histórico.

Israel no; Bolivia más dura

Los postulantes a La Moneda se pasearon por distintos tópicos en política exterior en el programa de Canal 13. Así, Gonzalo Winter dijo que es partidario de romper relaciones con Israel aunque cree que las medidas de presión más efectivas son las económicas, como restringir importaciones de ese país.

Jeannette Jara también criticó duramente el actual gobierno de Netanyahu y señaló que “se está convirtiendo en un peligro para el mundo”. Enfatizó que "la responsabilidad de Benjamin Netanyahu en esta materia es una responsabilidad que va a trascender en la historia como alguien que, en vez de promover la paz entre los pueblos, se ha centrado en promover el conflicto bélico”.

Sobre otro tema, Mulet anunció un endurecimiento de la relación con Bolivia, indicando que les daría facilidades de acceso al comercio pero ahí exigiría de vuelta control en crímenes y el contrabando que afectan a Chile.

Por otro lado, Jeannette Jara, al ser consultada si avanzaría en dar mar a ese país andino, fue enfática: "No. Ese tema está cerrado hace tiempo".

Concertación no genera concertación

Uno de los tópicos que estuvo presente a lo largo de todo el debate fue la Concertación. En primera instancia, Jaime Mulet le enrostró a Carolina Tohá que ella representa a esa disuelta coalición política: "Fuiste parte todo el tiempo". La ex ministra tampoco se quedó atrás y le dijo que él también fue parte del bloque y sólo se retiró tres años antes de su disolución.

“Fui parte de la Concertación tanto como lo fue Jaime", dijo Tohá. "Fue una experiencia política positiva para Chile, permitió recuperar la democracia, construir mayorías, reducir la pobreza (...) pero es una experiencia que tiene carencias".

"Pero ahora, en este momento, con esa historia, yo me paro orgullosamente con las críticas. Y digo, rescato mucho de lo bueno y no soy partidaria, en lo más mínimo, de repetir la historia hacia atrás", dijo la ex ministra del Interior.

Fidel Espinoza, ausente y presente

El senador socialista Fidel Espinoza estuvo en el debate... sin estarlo. Winter lo sacó a colación cuando estaban recriminándose con Tohá por la poca amistad cívica presente en la franja televisa del Frente Amplio, al apuntar que “a mí del otro lado me han dicho ‘ladrón, corrupto e imbécil’ y eso no parece ser tema para nadie en este país”. La militante del PPD hizo ver -a sotto voce- que a ella también dicho parlamentario le ha dicho cosas difíciles de digerir, pero lo que no estaba dispuesta a dejar pasar era cómo trata la franja televisiva a la ex Concertación.

Tohá: Lo que hace el FA con la Concertación es similar al golpismo con Allende

En ese ánimo, Tohá le recriminó a Winter: “Estuvimos juntos en el gobierno, entonces, yo entendía que habíamos visto un aprendizaje en ese sector, que ya no se iba a volver a esa caricatura, que se había superado esa visión, que se parece un poquito a las imágenes que armaba el golpismo de Allende. Ése es el tono, ésa sorna, ésa burla”, sostuvo la candidata.

En ese sentido, la carta del FA admitió que fue un error incluir a Jorge Correa Sutil inmediatamente después de la imagen de Augusto Pinochet en su franja, pero defendió que “los 80 fueron una época de crueldad y en los 90 no logramos resolver el dolor de la desigualdad, es algo que sigo pensando y lo pensaba el Presidente Lagos y la Presidenta Bachelet". "Pero la batahola que se armó es artificial y tiene intereses electorales”, marcó.