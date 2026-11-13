La firma, que antes trabajaba principalmente con marcas de Derco, opera cerca de 14 sucursales distribuidas entre Calama, Antofagasta, Arica, Iquique y Santiago, donde aterrizó hace dos años. La compañía acaba de recibir el premio Empresa Automotriz del Año 2026 de la Cámara de Comercio de Chile.

Lo que comenzó en 1978 como una pequeña compraventa de autos usados en el garaje de una casa en Calama se ha convertido en un grupo automotor que hoy factura cerca de $10 mil millones mensuales. Se trata de Grupo Yusic, empresa familiar que en los últimos dos años duplicó sus ventas, amplió su representación de siete a 14 marcas y dio el salto a Santiago, luego de varias décadas concentrada en las regiones del norte.

Actualmente, la compañía comercializa entre 500 y 600 vehículos nuevos y usados al mes, cuenta con alrededor de 300 trabajadores y opera cerca de 14 sucursales distribuidas entre Calama, Antofagasta, Arica, Iquique y Santiago.

El crecimiento ha estado marcado por la incorporación de nuevas marcas, la apertura de locales y su llegada a la Región Metropolitana hace dos años. A esto se suma un cambio importante en su estructura comercial, ya que pasó de trabajar con un solo importador a mantener relaciones con dos grupos.

El gerente general y socio, Juan Antonio Yutronic, integrante de la segunda generación familiar, explica que este proceso ha significado un cambio importante para el negocio. “En los últimos dos años duplicamos nuestras ventas, la cantidad de marcas que representamos y también los importadores con los que trabajamos. Antes trabajábamos con uno y ahora con dos. Además, aumentamos en aproximadamente 40% la cantidad de personas que trabajan con nosotros” señala.

Juan Antonio Yutronic socio y gerente general de Grupo Yusic.

El crecimiento también ha exigido reorganizar las operaciones y enfrentar mayores necesidades de financiamiento. Según Yutronic, actualmente están en una etapa de consolidación, en la que evaluarán el desempeño de cada sucursal.

La compañía fue fundada por el matrimonio Antonio Yutronic y Yasna Damianic, quienes comenzaron vendiendo vehículos usados en Calama. Tras el fallecimiento del patriarca en 1993, sus hijos asumieron el negocio, que entonces funcionaba con apenas tres personas. Hoy, además de su expansión comercial, la empresa acaba de recibir un reconocimiento como "Empresa Automotriz del Año 2026" por la Cámara de Comercio de Chile.

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Nuevas marcas y expansión a Santiago

Uno de los principales cambios de Grupo Yusic durante 2026 fue la incorporación de nuevas marcas. En enero comenzó a comercializar en el norte vehículos de Stellantis, grupo internacional al que pertenecen Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, RAM y Fiat. Hasta entonces, la empresa trabajaba principalmente con las marcas de Derco, entre ellas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, JAC, Haval y Changan.

Con este nuevo acuerdo, Yusic duplicó la cantidad de marcas que representa a 14, y amplió su red comercial. Antofagasta continúa siendo el principal centro de operaciones de la compañía, ciudad donde se encuentra su casa matriz y donde registra sus mayores ventas. Sin embargo, Santiago ha ganado terreno desde que comenzaron a operar en la capital.

Actualmente, las tres sucursales de la Región Metropolitana representan alrededor del 35% del negocio, mientras que Calama mantiene su importancia histórica y Arica e Iquique funcionan en un mercado distinto debido al régimen de Zona Franca.

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Vehículos chinos ganan terreno

La llegada de nuevas marcas también ha cambiado la composición de las ventas del grupo. Actualmente, cerca del 40% de los vehículos que comercializa corresponde a modelos de origen chino, segmento que ha ganado participación dentro de su negocio.

Junto con estas marcas, Suzuki continúa siendo una de las principales en volumen de ventas, mientras que Peugeot ha adquirido relevancia tras la incorporación de Stellantis. En el norte, la compañía también ha encontrado una oportunidad comercial con las camionetas RAM, especialmente por las características del mercado regional.

“En el norte, la marca RAM ha sido toda una revelación para nosotros en el segmento de camionetas. Está tomando una fuerza importante que no teníamos tan clara antes de empezar a trabajar con ellos”, comenta Yutronic.

Aunque la minería es uno de los principales motores económicos de las regiones donde opera, el grupo mantiene su foco en las ventas al detalle y en empresas de menor tamaño. Las grandes compañías mineras suelen adquirir sus flotas mediante contratos de leasing operativo negociados a nivel central, lo que deja un espacio reducido para los concesionarios regionales.

Por ello, el principal mercado de Grupo Yusic vinculado a la minería está compuesto por contratistas y pequeñas empresas proveedoras de servicios. Durante este año, sin embargo, el ejecutivo ha observado una menor actividad en la compra de camionetas por parte de ese segmento.

“Si bien el precio del cobre está espectacular, la producción minera no está al mismo nivel y eso ha generado un Imacec negativo acumulado durante este año en el sector minero” sostiene.

Según explica, esta situación ha disminuido el ritmo habitual de renovación de camionetas, aunque las exigencias de antigüedad que establecen las compañías mineras obligan a algunas empresas contratistas a reemplazar periódicamente sus vehículos.

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Electromovilidad avanza más lento en el norte

Otro de los mercados que Grupo Yusic observa con atención es el de los vehículos eléctricos e híbridos. Sin embargo, la demanda muestra diferencias importantes entre Santiago y las regiones del norte. Mientras en la capital comienza a crecer el interés por los modelos eléctricos, en ciudades como Antofagasta, Calama, Iquique y Arica la demanda sigue siendo baja.

Las principales dificultades, según Yutronic, están relacionadas con la escasez de puntos de carga y las largas distancias que separan a las ciudades del norte, factores que generan dudas entre los compradores respecto de la autonomía de los vehículos.

Por ahora, la compañía ha optado por una estrategia más cautelosa en este segmento. En el caso de los híbridos, la empresa ya mantiene una oferta regular de modelos, aunque los vehículos híbridos enchufables todavía enfrentan resistencia entre los consumidores.

El ejecutivo considera que esta tecnología tendrá mejores posibilidades de crecimiento en las regiones del norte durante los próximos años, especialmente mientras no exista una infraestructura de carga suficiente para facilitar los viajes entre ciudades.

“Creo que en el norte la tecnología que va a predominar por un buen tiempo será la híbrida, no la eléctrica”, señala.

Actualmente, Grupo Yusic mantiene operaciones en cinco ciudades del país, con Antofagasta como su principal centro comercial y Santiago como uno de sus mercados de mayor crecimiento. Para 2027, la compañía concentrará sus esfuerzos en consolidar su red de sucursales y evaluar sus resultados, mientras que cualquier nueva expansión quedaría para 2028.