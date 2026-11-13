Entel vende filial de Perú a Millicom ¿Qué hará con los US$ 1.714 millones?

La caja que recibirá Entel abre distintas alternativas para el destino de los recursos. La compañía propondrá un reparto de dividendos eventual de $ 2.100 por acción, que beneficiaría indirectamente a la familia Matte -que podría destinarlos a CMPC-, mientras se analizaría adquisiciones de Mundo Pacífico o del negocio de fibra de WOM para reforzar presencia en Chile.

Finalmente se concretó. Este viernes Entel y Millicom anunciaron que cerraron la transacción mediante la cual la operadora chilena enajenó su filial peruana luego que Millicom les ofreciera US$ 1.714 millones, un 70% más de lo que esperaba el mercado.

El monto incluye pasivos de arrendamiento, lo que implica un múltiplo de transacción de 5,0 veces el EBITDA estimado para 2026, antes de sinergias y costos de integración. "Esta transacción supone otro paso importante en la estrategia de crecimiento regional de Millicom y se espera que se financie mediante una combinación de financiamiento local y liquidez disponible", señaló la firma controlada por el francés Xavier Niel.

El precio de compra se pagará en tres cuotas: 65% al cierre, 10% doce meses después del cierre y 25% dieciocho meses después del cierre. Se espera que la operación concluya a principios de diciembre de 2026, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre.

El CEO de Entel, Antonio Büchi, explicó que “esta decisión se enmarca en nuestra estrategia de largo plazo, que busca fortalecer nuestra posición en Chile y generar valor para nuestros accionistas. Hoy somos la compañía líder, la que más crece y una de las marcas más valoradas del país, lo que requiere permanentes esfuerzos de inversión en un mercado altamente competitivo. Esta operación nos permitirá ser más ágiles y concentrar nuestros esfuerzos donde tenemos mayores ventajas competitivas, para profundizar ese liderazgo y crecer tanto en el mercado de internet al hogar, servicios digitales y otros negocios adyacentes.”

Qué harán con los recursos

Los recursos que obtendrá Entel abrió otra discusión: qué hará la compañía con esos US$ 1.714 millones. Entre las tesis que circulan antes de conocerse la operación, es que una parte relevante de la ganancia termine repartida como dividendos. Y así sería, ya que la firma comunicó que se propondrá a los accionistas la distribución de un dividendo eventual de $ 2.100 por acción, con cargo a utilidades acumuladas y sujeto a la materialización de la transacción.

La otra alternativa que se comenta y que reafirman las palabras del CEO de Entel, Antonio Büchi, es que fortalezca su presencia en Chile a través de una compra que potencie su negocio: los dardos apuntan a negociaciones con Mundo Pacífico e incluso se habla de una segunda arremetida por algunos activos de WOM.

Una compra atractiva en la región: Mundo Pacífico

Así es, como una de las opciones que se abre es la posibilidad de que Entel salga de compras aquí, en su país natal. Una fuente al tanto, aseguró que la telco ha tenido conversaciones con Mundo Pacífico, firma especializada en el mercado fijo y que es controlada por el fondo DigitalBridge, que en octubre pasó a manos de SoftBank.

El deal tendría lógica. Mundo, originaria de Concepción y que hoy tiene como CEO al argentino Enrique Coulembier, ha crecido a pasos agigantados en el rubro del internet fijo con su red nacional 100% de fibra óptica; mercado en el que Entel, justamente, busca consolidarse como un actor relevante.

En el último informe semestral de la Subtel, Mundo Pacífico se ubicó en el tercer lugar del podio entre las telcos que ofrecen internet fijo, con 1.037.607 conexiones y un 21,2% de mercado. Con esto, se posicionó detrás de Movistar (26,5%) y Claro-VTR (26,0%).

En el servicio de hogar de televisión pagada, a marzo de 2026 la empresa tiene el 17,3%, destronando a DirecTV del tercer puesto detrás de ClaroVTR (35,1%) y Movistar (19,9%).

Entel, en la otra vereda, tiene menor participación en fijo (un 11%), a diferencia del negocio móvil, donde es el operador número uno con un 35,2% del mercado. Y es ahí donde podría apostar sus fichas con lo que recaude de la operación con Millicom.

De momento, al menos, es lo que intentan hacer por su cuenta. En sus últimos resultados trimestrales, Entel reportó que sus ingresos por servicios residenciales de “Entel Hogar” (por fibra) registraron un crecimiento del 18% en doce meses. Este crecimiento, se menciona en el documento, fue uno de los motores del alza de su Ebitda, que subió 9% y llegó a $ 662.608 millones.

Con Mundo, en cuanto a cobertura territorial, ambas podrían ser un buen complemento. Mientras que Entel tiene sus energías puestas en la RM y cuenta con presencia –aunque menor– en algunas de las regiones del norte como Tarapacá, Coquimbo, Antofagasta y Atacama; Mundo es dominante en el centro-sur del país, con fuerte participación en Ñuble, Maule, Biobío, La Araucanía y O’Higgins.

Su venta no sería sorpresa, dicen fuentes internas. Al estar controlada por un fondo de inversión, se espera que su enajenación –o incluso compra de otro activo– se concrete, naturalmente, en algún minuto. De momento, aseguraron, son constantemente observados por diferentes actores del mercado.

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¿Segundo round por WOM?

Otra alternativa que circula en la industria es la adquisición por parte de Entel de activos de una de sus tres competidoras directas: WOM.

Y no sería una movida nueva. En medio de su reorganización judicial en 2024, al alero de su paso por el Capítulo 11, Entel presentó una oferta vinculante por un activo específico de WOM, ofertó exclusivamente por la red de fibra óptica al hogar (FTTH) de WOM. El objetivo era expandir su propia participación en el negocio de banda ancha residencial, evitando las trabas regulatorias que implicaría intentar adquirir clientes móviles, ya que la dejaría con una posición de mercado insalvable ante los organismos antimonopolios.

Es decir, Entel ya mostró interés por el mismo mercado que le atrae de Mundo Pacífico: el de la fibra óptica al hogar.

En este mercado, sin embargo, la presencia de WOM es sustancialmente menor: a junio de 2026, según un informe de Subtel, la telco reportó 216.363 conexiones de internet fijo (por fibra óptica), que representan un 4,4% del mercado total.

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A por los dividendos

En cuanto a los dividendos, el camino es el siguiente. Entel es controlada por Almendral, que tiene el 54,86% de la propiedad y para la cual la telefónica es prácticamente su único activo. Almendral, a su vez, es controlada por un pacto de seis grupos, donde el mayor socio es la familia Matte con el 32,59%. El holding traspasa casi todo lo que recibe: en 2025 recibió $ 40.424 millones en dividendos de Entel y repartió $ 39.639 millones a sus accionistas.

Tras esta venta, de materializarse, se propondrá a los accionistas la distribución de un dividendo eventual de $ 2.100 por acción, con cargo a utilidades acumuladas.

Para los Matte, esos fondos tendrían un destino evidente. CMPC atraviesa uno de sus momentos financieros más exigentes. La deuda es el nudo del problema. Al cierre de septiembre, la deuda financiera neta de CMPC equivalía a 4,23 veces su Ebitda (al cierre de junio era 4,17 veces) unos US$ 5 mil millones, por encima de su propia política, que fija un máximo de 3,5 veces. Las clasificadoras han ido castigando su perfil: Fitch le bajó la nota local en abril, y S&P advirtió que CMPC necesitará ajustar aún más su estructura de capital para aprobar Natureza sin desviarse significativamente de su política financiera.

La compañía se había puesto como meta tomar la decisión durante 2026, pero el directorio aún no la aprueba. En materia ambiental, CMPC obtuvo en octubre la licencia previa para el proyecto Natureza, aunque todavía está pendiente la licencia de instalación que permite iniciar las obras de la planta de Barra do Ribeiro, la inversión más grande del proyecto. Reducir el endeudamiento y asegurar nuevas fuentes de financiamiento son factores relevantes para avanzar en la iniciativa. En ese escenario, los eventuales recursos provenientes de la venta de Entel Perú podrían representar una alternativa para los accionistas del grupo Matte, aunque no existe una decisión anunciada sobre su destino.