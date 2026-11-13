Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF El deal
El deal

Entel vende filial de Perú a Millicom ¿Qué hará con los US$ 1.714 millones?

La caja que recibirá Entel abre distintas alternativas para el destino de los recursos. La compañía propondrá un reparto de dividendos eventual de $ 2.100 por acción, que beneficiaría indirectamente a la familia Matte -que podría destinarlos a CMPC-, mientras se analizaría adquisiciones de Mundo Pacífico o del negocio de fibra de WOM para reforzar presencia en Chile.

Por: S. Burgos y C. Vicuña

Publicado: Viernes 13 de noviembre de 2026 a las 19:50 hrs.

ENTEL ventas telecomunicaciones Millicom
De Izq. a der.: Xavier Niel, Antonio Büchi (Entel), Enrique Coulembier (Mundo Pacífico) y Mauricio Ramos (WOM). IMAGEN CREADA CON IA

De Izq. a der.: Xavier Niel, Antonio Büchi (Entel), Enrique Coulembier (Mundo Pacífico) y Mauricio Ramos (WOM). IMAGEN CREADA CON IA

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

DF Video

VER MÁS

Todos

Podcast

Video

Contenido reciente

VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete